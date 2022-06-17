唐山燒烤店惡性暴力攻擊事件發生後，輿論掀起軒然大波，當地隨即開展「雷霆行動」，一時湧現更多對當地黑惡勢力的實名舉報，引發大陸各地民眾關注案情進展。但是，唐山為防消息外洩，採取緊急措施嚴防外人進入，所有抵達人員出站均需簽承諾書，並統一安排轉運，上車下車均需人車合影，情勢緊繃有如戰爭狀態。

據《濟南時報》報導，唐山站日前發布規定，要求返回唐山人員與外地來客全數要向所在社區報備登記。外來人員統一安排車輛進行轉運，上車前需人車合影，到達後司機也要進行拍照，不拍不能離站，出租車正常打表，車上所有乘客平攤車費。

報導說，6月11日中午，濟南日報集團下屬《新黃河》新媒體記者和其他乘客從唐山市火車站出站時被攔下，現場工作人員要求乘客登記一張表格，填寫去往什麼小區、哪棟樓、幾單元等詳細信息，並寫下不外出的承諾書。

據《新黃河》報導，如外地人沒有填寫社區相關信息，則進不了唐山市。如住酒店，需要提前48小時報備登記。如果你不是當地人，又不住酒店，可能只有打道回府。

報導還說，一旦出唐山火車站，不能乘坐其他交通工具，必須集中乘坐中巴車，司機送達後，乘客要拿着行李在酒店或小區門口拍一張照片才可離開。