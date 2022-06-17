TRASH三度入圍金曲獎最佳樂團獎。（羅永銘攝）

金曲頒獎典禮下月2日在高雄巨蛋登場，本屆最佳樂團是評審團主席阿弟仔心中的死亡之組，入圍者包括美秀集團、無妄合作社、I Mean Us、野東西、血肉果汁機、TRASH及13月終了，共7組角逐戰況激烈。其中，成軍13年的TRASH曾瀕臨解散危機，還因家世背景遭酸「靠爸」，如今逆勢走出一片天，以《Holy Trip!》第3度叩關金曲，奪獎時機成熟。

TRASH由主唱阿夜、吉他手頤原、貝斯手博文及鼓手金魁剛組成，2015年以《歸零》首度入圍金曲最佳樂團，雖鍛羽而歸但他們因此意氣風發、卯足全力打造下一張專輯《11：11》，阿夜直言：「當時感覺人生就是為了金曲獎而存在。」只是沒想到這回一項都沒入圍，TRASH當時感覺彷彿從神壇跌落谷底，「整個團壞掉、崩潰，專輯賣超爛，錄音室租金又付不出來，而且博文還哭」。

於是他們決定休團半年，只是沒想到半年期限將至前，阿夜的父親、資深藝人安迪因食道癌病逝，團員陷入悲慟之際，華納唱片恰巧此時提出簽約合作，最悲與最喜2種情感，同時間拉扯著4位團員。

演出時嘶吼陽剛的TRASH，下了台面對現實環境，其實背後承受許多煎熬，4個大男生17、8歲就組團出社會，除了阿夜背負「星二代」包袱，向來不提家世的鼓手金魁剛，此次受訪意外透露父親曾任滾石唱片副總，從小生活在音樂環境裡的他，5歲就聽伍佰LIVE演出，卻也因此出道後被貼上「靠爸」標籤；金魁剛說：「以前很排斥提到我爸，現在才發現應該更常聊我爸的事，他用盡這輩子拚來的全部，就為了換來兒子在台上唱一首歌，那全是因為他愛我。」

金魁剛如今不再介意被貼上任何標籤，「現在才知道，有人能靠其實是非常幸福的事，我會祝福酸我「靠爸」的那些人，希望他們也能擁有別人給予的幸福」。這次入圍，金魁剛的父親難得開口提醒兒子，若真有機會上台領獎，別忘了「要感謝一下我喔」，金魁剛說：「爸爸不太會把喜悅表現出來，但聽朋友說，2013年我們拿海洋音樂大賞當時，爸爸在台下有偷哭。」而當年從鹿港北上打拚的頤原，也是直到第一次入圍金曲獎才獲爸媽認可。

回首過去，他們感謝曾經歷的挫折，阿夜直言：「如果沒有這些打擊，我可能寫不出後面這2張專輯的歌，更不可能入圍金曲。」如果要問入圍第3次有什麼不同感覺？「只能說，這次更感到『時機成熟』，無論有沒有拿獎，能入圍已經非常榮幸，接下來的TRASH勢必將走到另一個境界」。