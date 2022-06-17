台北市長選戰，國民黨提名立委蔣萬安參選，北市副市長黃珊珊也將投入選戰，民進黨則是前交通部長林佳龍與衛福部長陳時中兩人呼聲高。針對最近兩份民調，民進黨候選人都慘跌至第三名，前民進黨立委郭正亮表示，民進黨台北市長潛在人選的民調都跌到第三，看來「還是有傷到」。

郭正亮17日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，陳時中要注意長新冠，他看起來是重症，現在已經退燒了。即使他能康復，選舉很累、會疲累，對身體康復不太好，他真的希望陳時中能夠好好休息。

郭正亮透露，民進黨還是趕在7月17日開全代會，所以6月下旬或7月初，台北市長提名人應該會定案，目前是不受影響。可是現在開始有一些民調出來了，民進黨台北市長選戰人選都跌到第三，林佳龍則發現黨內互比民調比陳時中還要高，可是民進黨候選人都變成第三，看來還是有傷到。

新台灣國策智庫17日公布「2022台北市長選情評估」最新民調，結果顯示，蔣萬安以29%領先，其次為黃珊珊28.5%、陳時中為23.7%，有18.8%無法選出人選；另外，震傳媒13日公布的民調數據，蔣萬安以31.4%領先、黃珊珊29.0%、陳時中24.2%。