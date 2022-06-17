安聯投信全委經理人兼任國內投研部部門主管被抓到不符資格，被金管會開罰60萬元。金管會證期局17日公布一項裁罰，去年金檢時發現安聯投信全權委託投資經理人已註銷部門主管登錄資格但卻仍代理部門主管，不符法規，因而開罰最低罰度60萬元。

證期局指出，2021年11月10日至11月23日對安聯投信進行一般業務檢查時發現，投資研究管理處人員蕭員擔任國內投資管理部主管(負責督導公募基金投資國內股票作業)並兼任全權委託投資經理人，不符規定。按法規規定，全委經理人不能兼任他職。

證期局指出，安聯投信雖已在2020年4月9日向公會註銷蕭員的部門主管登錄，但金檢時卻發現，2021年4月至9月間蕭員仍有代理投資研究管理處主管（投資長）簽署基金分析報告、投資決定書及停損報告等文件情事，擔任權責主管核章，已違反法規。

且安聯投信也沒有確實完成人事異動作業流程，包含人力資源部未更新主管清單及未辦理公告、對內及對外資料仍揭露蕭員為國內投資管理部主管也是不符規定。

證期局指出，按法規罰度為新臺幣六十萬元以上三百萬元以下罰鍰，因而處以最低罰度六十萬元，並責令限期改善；屆期不改善者，得按次處二倍至五倍罰鍰至改善為止。

安聯投信表示，此案為內部行政流程疏漏所造成，現已改善並強化內部相關流程，且期間未對投資人權益造成影響。