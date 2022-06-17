達新（1315）17日股東常會通過去年度股利，每股配息4.5元，達新董事長吳子聰表示，因歐美客戶雨衣及成衣訂單增加，今年度營運可望比去年度好；另達新參與台北市台塑大樓都更案，達新台北辦公室預定2024年底搬出台塑大樓。據了解，等台塑大樓完成都更後，達新可配回台塑新大樓建坪1,430坪。

吳子聰說，現有的台塑大樓預定2025年拆除，在台塑新大樓未完成前，達新台北辦公室評估購買建坪400坪的辦公室及租用。等台塑大樓完成都更後，達新在台塑新大樓可配回建坪1,430坪，每坪約130萬元，屆時達新台北辦公室，將再搬回台塑新大樓辦公。

吳子聰透露，公司今年度業績目標為22億元，集團業績目標為25億元，為達成此目標，達新將積極開發新客源、穩定接單，及平衡產能，藉以爭取利潤較佳的訂單，進而提升公司業績及利潤。達新2021年度盈餘分配案，每股配息4.5元，採取半年配息一次，去年上半年配息每股2元，去年下半年配息每股2.5元，2022年度上半年股息，公司今年8月決議配息方案。