宏全（9939）17日召開股東常會，通過配發去年度股利，每股將配息4.3元，董事長戴宏全強調，在大陸、東南亞地區投資布局，陸續成為集團營收與獲利成長的「雙引擎」，讓集團獲利可逐年提升。

戴宏全說，公司擴大與客戶合作，包括大陸漳州廠、滁州廠及台灣自貿廠，皆有新投資規劃，主要為配合客戶需求建置包材及飲料生產線，並提供一站式全配套整合供應鏈合作模式，向下整合至倉儲系統合作。

至於集團新投資案的金額，包括宏全大陸漳州廠購置生產及其他週邊設備、興建倉庫的總金額12.1億元；大陸滁州廠購置土地、廠房及生產設備金額約9.1億元；台灣自貿廠增設興建第二期倉庫及機器設備的經費約2.8億元。

台中自貿廠建置瓶胚生產線，爭取外銷訂單，預計明年第一季完工，第二季可投產。大陸滁州二廠配合客戶需求擴增新廠房，增設瓶蓋、瓶胚生產線，今年第二季、第三季陸續量產，大陸增設爪蓋生產線，配合大陸最大調味品客戶，今年六月中旬量產。

大陸漳州廠將規劃增設一條無菌飲料生產線目前主要成長區域來自大陸及東南亞地區，各地積極爭取客戶中長期合作案。

戴宏全指出，近兩年因新冠疫情肆虐、氣候變遷威脅及地緣政治衝突的影響，造成國際政經局勢動盪不安，所處的產業環境，充滿嚴峻挑戰。

儘管宏全面對快速變化的經營環境，及原物料價格持續上升、外銷海運費用大幅墊高、通貨膨脹影響整體採購及製造成本、環保及建廠成本增加等因素，但公司仍然固守經營、積極拓展國內外據點，保持靈活彈性運作，目前宏全在大陸、東南亞地區的投資布局，已陸續開枝散葉、成長茁壯。

宏全2021年度合併營收213.83億元，年增10.51％，稅後淨利19.65億元，年增18.69％，EPS 6.83元，優於2020年度的5.72元，去年度稅後淨利及EPS，均創歷史新高。