華南金控暨華南銀行總經理今日舉行交接典禮日，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬進行監交，華南金控原任總經理羅寶珠及華南銀行原任總經理張振芳退休，華南金控總經理由副總李耀卿接任；華南銀行總經理由副總黃俊智接任。

華南金控表示，新任總經理李耀卿畢業於美國華盛頓大學企業管理所，2002年進入華南金融集團服務，歷任華南銀行風險管理部經理、華南金控風險管理處處長、華南銀行風險管理群暨資訊科技管理群副總經理，並兼任華南國際租賃董事長等職務。

華南銀行新任總經理黃俊智畢業於台灣大學管理學院碩士在職專班會計與管理決策組，1992年進入華南銀行服務歷任華南銀行企金行銷部副理、董事會主任秘書、行政管理群副總經理並兼任華南金創業投資董事長兼總經理等職務。

華南金融集團在張雲鵬領導下，輔以兩位新任總經理豐富歷練，相信可為華南金控及華南銀行帶來一番新氣象，朝向永續經營及獲利新高的雙重目標前進。