國民黨立委林奕華。（趙雙傑攝）

針對食藥署於昨(16)日新聞稿強調，富樂家用快篩製造廠在美國聖地牙哥一事，國民黨立委林奕華披露「世界上根本不存在美國製的富樂快篩」！因此要求檢調介入調查食藥署的審查過程，是否有不肖官員利用審查機會收取不當利益。

食藥署於昨(16)日新聞稿強調，食藥署核准大鑫公司專案進口之富樂家用快篩（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test）製造廠在美國聖地牙哥。

對此，國民黨立委林奕華怒批食藥署究竟還要說謊多久？她披露，美國FDA網頁與製造商ACON公司官網都清楚載明了通過美國FDA的富樂家用快篩試劑（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test）原生產地在中國大陸。因此，「世界上根本不存在美國製的富樂快篩」！

林奕華指出，不論是獲得美國EUA的Home Test或是歐洲販售的Rapid Test，全都是中國大陸產製。林奕華強調，食藥署所謂的製造地聖地牙哥，其實只是美國總公司所在地址，快篩試劑的生產地很清楚的寫明在中國大陸（Made in China）。

林奕華痛批，食藥署長吳秀梅完全不適格署長一職，不解食藥署還要硬凹什麼？無法替人民健康把關，應該立即下台。

林奕華呼籲檢調，不僅僅要調查大鑫公司的法律責任，更應該調查食藥署當初的審查過程，是否有不肖官員利用審查機會收取不當利益。