新市區新港社大道與南科聯絡道施工改道位置圖。(台南市府提供／劉秀芬台南傳真)

隨著南科聯絡道與新港社大道路口轉向高架道路工程推進，南科聯絡道將於本月21日起進行高架橋梁基礎工程施工，工程為期16個月，期間雖然仍維持雙向通行，但須要縮減車道。台南市交通局呼籲用路人提早改道替代道路，利用台南即時交通資訊網或收聽警廣，掌握即時交通動態，減少被堵塞的風險。

交通局表示，為降低施工期間的交通衝擊，除要求施工單位施工前需完備工區安全與導引設施，重要道路亦設置改道導引牌面，施工中也將機動調整路口紅綠燈秒數。

交通局長王銘德表示，南科聯絡道與新港社大道路口轉向高架道路工程已於1去年8月開始施工，先於新港社大道施作，配合工程進度將推展至南科聯絡道，預計自本月21日起於南科聯絡道國道8號南科匝道往東至新港社大道間，增加圍設工區進行高架橋梁基礎施工。

此項施工期預計至明年10月底前，雖仍維持雙向通行，但將由原3車道縮減為2車道通行，預期將造成用路人的不便，市長黃偉哲指示相關單位應妥善規畫落實相關交維措施，維護民眾用路安全。

交通局指出，用路人可改道安定交流道、富強路、台1線及台19甲線等為替代道路，沿線重要路口現均已設置導引牌面，讓駕駛朋友依指示方式行駛。大台南智慧交通中心已將南科聯絡道鄰近路段納入密切監測，並將配合車流流量，機動調整路口紅綠燈時制秒數，後續將隨時檢視各項交維措施進行調整。