小蝦米對上大鯨魚！上田鋁業自創品牌「鈞匠太極窗」，研發出超高水密性的「2000pa」創新結構專利技術，更通過TAF國家級認證，成為鋁窗界的台灣之光！不料，卻遭日本大廠大動作防堵提告，指其侵權與廣告不實，近期法院判決不起訴定讞！

全程參與訴訟的「東律國際法律事務所」主持律師賴忠明表示，訴訟最重視實證，創新技術皆有檢驗報告佐證，不容置疑，在過程中也證明「鈞匠太極窗」的科學實證論述基礎不容挑戰，事實真相大白，不僅還「鈞匠太極窗」一個公道，更間接為「鈞匠太極窗」的產品實力背書。

77年次的「鈞匠太極窗」第三代接班人吳律謙，26歲便無縫接班，自幼從祖父吳連發、父親吳定旺的身上，學到匠人執著與誠信經營的精神，父親的「松鶴氣密窗」，更是台灣氣密窗的鼻祖。

吳律謙自接班以來，專門針對台灣位處亞熱帶地區，颱風災害等氣候逐年趨向極端的問題，並跟進全球永續綠能建材趨勢，從東方哲理思維，承先啟後結合前人智慧、汽車流體力學、結構力學與現代科技，利用塑鋼、鋁框的複合式隔熱設計，全方位創新研發專利斷熱鋁門窗「鈞匠太極窗」。

吳律謙說，「鈞匠太極窗」實際測試加裝後，室內、外可達到5度以上的溫差，有效達到ESG綠能建材的節能低碳家園目標；此外，吳律謙更砸下重金、在彰化線西廠區打造一座移動式風雨實驗室，堅持一條龍式MIT生產線，只為親自嚴格把關產品。

傳統產業結合科技趨勢的跨世代革新，讓吳律謙成為朋友口中的「鋁窗界特斯拉」！「鈞匠太極窗」不僅打破鋁窗產業大舉透過各式膠條後天圍堵的框架，創新結構專利以「疏導」為訴求，以導流孔設計在窗框腔室中進行風壓調節，達到等壓原理，借力使力讓風壓隔離雨水順勢疏通，更通過TAF國家級認證「2000pa」水密性測試，成為全台之冠，超越溫帶國家日系品牌，擁有多國發明專利。

「鈞匠太極窗」不僅獲得擁有紅點、IF等九項設計大獎的后里森林公園「四口之家」永續家園使用，還有中部多家建商與建案採用，包括開富力建設頂級豪墅「余泰然」、銓邑建設「境美」、尚豐建設「文豐匯」、巨林建設「頭等艙」、鴻茂建設「鹿江風華」以及大美建設「清泉」等建案，以及台中明星學校「四季幼稚園」也採用。

上田鋁業近年業務觸角慢慢走入國際市場，進軍馬來西亞，持續向國際證明MIT研產實力，也讓「鈞匠太極窗」，憑藉超越日本的堅強實力，對外發光發熱。

長年致力於永續建築的台灣建築中心顧問張芳民也表示，台灣屬於東南亞熱帶氣候國家，地理位置使氣候較多變化，颱風較多，常需面對嚴峻的狂風豪雨，以及高樓層常面臨12級強風，而「鈞匠太極窗」無懼產業之間的商業競爭，研發出比日本更高防水密的「2000pa」技術，看到台灣已有如此優秀的鋁門窗廠商，可說是真正的「台灣之光」！

經過這場訴訟事件，吳律謙表示，未來將傳承前兩代的精神，持續精進研發，「鈞匠太極窗」已取得日本發明專利，未來準備將創新技術版圖擴展至日本及東南亞地區，如越南、柬埔寨都在洽談代理中；更將視野投放至歐美市場，目前美國代理也在洽談中。