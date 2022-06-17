歐盟執委會17日正式建議給予烏克蘭「歐盟候選國」地位。對此，克里姆林宮發言人培斯科夫表示，需要對歐盟給予烏克蘭候選國地位的可能性給予更多關注。

歐盟執委會主席范德賴恩在比利時布魯塞爾表示，執委會建議給予烏克蘭歐盟候選國地位。馮德萊恩說，「在委員會看來，烏克蘭清楚地表明了其達到歐洲標準的願望和決心」。

根據規則，歐盟執委會提議需經歐盟27個成員國全體一致批准，才能正式通過。下周歐盟峰會上，歐盟成員國將就此展開討論並給出進一步建議。

16日，到訪烏克蘭的法、德、義三個歐洲主要國家以及羅馬尼亞領導人，均表示支持烏克蘭成為歐盟候選成員國。此前，荷蘭、丹麥等國則曾反對給予烏歐盟候選國地位。

據中通社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫17日表示，俄羅斯需要對歐盟給予烏克蘭候選國地位的可能性給予更多關注。俄羅斯也對法國在調解談判各方的分歧方面所作出的貢獻給予高度評價，俄羅斯希望歐洲國家領導人能夠說服烏克蘭領導層，看清當前的局勢。

培斯科夫說，俄羅斯與烏克蘭之間的談判從四月以來取得了一些進展，但後來烏克蘭卻脫離了接觸，停止了談判。關於將烏克蘭的糧食向外運輸這一問題，目前各方正保持接觸。此外不排除俄羅斯總統普丁在聖彼得堡國際經濟論壇上與頓涅茨克和盧甘斯克領導人進行會面。