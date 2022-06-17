防疫成為生活新日常，炎炎夏季濕悶天氣，夏換季口罩肌保養熱搜關鍵；Yahoo奇摩購物觀察發現，近期抗痘商品熱搜成長6成、保養精華類商品銷量也漲近4成；隨著疫情進入高原期，保健品熱銷，無吞嚥問題的「發泡錠」類保健品銷量較去年狂漲超過7倍；宅家運動風潮亦促動居家健身夯品持續熱銷。

為了讓消費者省時省力掌握時尚夯品，Yahoo奇摩購物於今年4月底領先全台綜合型電商推出AI穿搭組合推薦服務，消費者只要點選Yahoo奇摩購物中心App上的「玩味風格」服務，即可享有AI即時自動生成的數千套熱銷穿搭組合推薦、不錯過流行爆款單品；服務上線後一週，使用人數即增長3倍，更成為消費者618聰明選購新利器。

同時，提供消費者與店家互動的平台「Yahoo奇摩粉絲通」去年底在Yahoo奇摩App上線後累積活躍粉絲數已突破2100萬，並吸引超過2700家店家使用，其中以生活、流行、3C等類型的官方帳號最受歡迎，讓粉絲輕鬆獲得第一手好康優惠資訊、店家也能一鍵與粉絲互動。

迎接618年中慶，Yahoo奇摩購物祭出強打優惠，讓消費者採購防疫新生活必備品的同時也為荷包提升防禦力；Yahoo奇摩購物中心推出「全站消費滿6000送618購物金（累送無上限）」、「刷Yahoo聯名卡最高享18％回饋」、「限量指定品享100％購物金回饋」、「13大銀行享10％回饋、最高省4000刷卡金」等好康。

Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩拍賣也分別祭出指定商品及指定店家訂單100％超贈點回饋，搭配萊爾富、全家等多重免運活動，讓消費者買好買滿超划算。

口罩肌拉警報，抗痘低敏保養需求增；Yahoo奇摩購物近期發現，「抗痘」、「補水」、「敏感肌」等關鍵字熱搜明顯上升，尤以「抗痘」保濕凝膠、潔面產品最受關注，熱搜成長達6成，其中最夯的A醇成分保養品也因抗痘、抗老訴求而成消費者心頭好，換季迎夏期間也讓保養精華類商品銷量整體成長近4成。

此外，疫情肆虐下，民眾更重視健身及保健以提升免疫力，宅家運動也吹起徒手訓練與簡易健身器材的熱搜熱銷風潮，居家健身器材如伏地挺身握把、瑜珈墊、啞鈴、拉力繩等銷量皆大幅成長，其中伏地挺身握把更熱銷漲10倍；而除了維他命C、D3、人蔘等保健品持續熱賣，能強化兒童身體防護力，不需擔心吞嚥問題、可沖泡飲用的發泡錠保健品更漲超過7倍。