華視《天才衝衝衝》邀請到陳為民、侯昌明、劉雨柔、巫苡萱、黃豪平、張棋惠、阿布、舒子晨、焦凡凡、胡祖薇到節目中挑戰。

「聯想三字經」對於本周來賓大部分是初體驗，開場侯昌明就說：「兩隊編排真是旗鼓相當阿！」引發眾人不悅並問他：「那你要跟誰比？」他直呼：「為民哥！」而為民哥也自認記性不好並自嘲：「每次都要等播出才知道自己到底在演什麼。」曾國城接著補一句：「應該是播出才知道你有來錄影吧！」此話一出全場大笑。

遊戲開始乃哥隊先攻，前面隊友的提示都令徐乃麟很不滿意還氣到罵出來，他接著提示時給出「臉很紅」，隊友立馬反映並給出答案「關公」，卻是慘遭被噴乾冰的下場，大家才發現是徐乃麟把答案看反，他也急忙解釋這兩個詞是可以連結的，所有人都被乃哥看錯後的反應逗得哈哈大笑。

還有經典邏輯遊戲「一叫高下ㄅㄆㄇ」，本單元輸家將迎來終極懲罰「同學彈一下」。首輪比賽競爭激烈，兩隊猜來猜去互不相讓，當兩隊都殺到各剩一組存活時，輪到徐乃麟攻擊，他開始精闢分析敵隊的答案，並信誓旦旦地說：「第一個字一定是『ㄆㄢ』，其他沒得拼了阿！」

他接著又想了一下並直接將殺牌丟出來，讓僅存的敵隊緊張到發抖，全場空氣瞬間凝結，大家本以為比賽到此結束，徐乃麟卻突然拍桌大喊：「不殺！」搞得敵隊成員嚇出一身冷汗。《天才衝衝衝》每周六晚10點在華視播出。