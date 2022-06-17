行政院政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，於第12屆WTO部長會議中表示，我國堅定支持改革，希望在本次會後盡速啟動改革的討論程序，以便在下次會議時取得成果。

經貿談判辦公室表示，會員經過16日延長會議，直到17日清晨始結束談判、折衝，同意將展開改革程序之文字列入本次會議之宣言。

經貿談判辦公室指出，WTO目前面臨多邊貿易談判前進困難，但全球貿易環境已丕變的局面。現有的WTO多邊貿易規範多是在1994年成立時議定，部分已難符合現在的環境及企業界的需要，例如電子商務的蓬勃發展需要有多邊的規範，始能更加普及和嘉惠大眾。

WTO會員最後一致贊同改革的必要性及改革應能改善WTO之所有功能。並同意在不預設改革目標之前提下，由「總理事會」（GC）及其轄屬之各級委員會或工作小組執行改革、檢討進度，及提出適當的決議案供第13屆部長會議考慮。此外，改革的程序應公開、透明、具包容性且由會員主導，WTO之次級集團會員也可針對改革展開討論及提出建議案。

鄧振中於會中發言表示，我國支持含恢復爭端解決完整功能在內之WTO改革，以回應21世紀新貿易環境所帶來的挑戰及解決部分會員使用經濟脅迫手段的問題，改革的過程除應公開、透明、具包容性外，結果應回應所有會員的關切。包含我國在內的大多數會員認為改革的努力重點為改進WTO的各項功能以訂定符合新時代需求的貿易規範、盡速恢復功能完整之爭端解決機制，及如何促使會員落實經貿法規之通知義務以加強透明化。有關爭端解決機制的改革，會員一致同意在2024年恢復完整、運作良好，且供所有會員利用之該機制。

美國貿易代表戴琪在會中也表示贊同改革，認為應先對WTO多邊貿易體系進行診斷，改革的討論場合則不限在WTO場域，美國計畫在未來另邀請會員討論和交換意見。日本強調改革應解決會員所提供會造成扭曲市場機制的補貼問題。中國及俄羅斯則意有所指地強調改革應處理部分會員「濫用」國家安全條款而採行單邊貿易限制措施的問題。主要的開發中及低度開發會員則強調改革須有助其等的發展，並維持其等享有之特殊及差別待遇。