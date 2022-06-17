在通膨飆高與利率走升雙重打擊之下，美國經濟成長開始減速，近期出爐的多項經濟數據也不容樂觀，根據亞特蘭大聯準銀行預測，美國第二季經濟可能零成長。

近來多個重要經濟領域的數據皆不如人意，加重經濟復甦陷入停滯，甚至是衰退的可能。舉例來說，5月房屋開工與建築許可大幅下滑，6月費城聯準銀行製造業指數出現近2年來首次下跌，還有5月零售銷售驚見開年來首次萎縮。

經濟學家近日紛紛下修第二季經濟成長預測，亞特蘭大聯準銀行的GDPNow經濟模型預測，第二季國內生產毛額（GDP）季增年率可能零成長，不如先前預估的成長0.9％。美國首季經濟季減年率為1.5％。

美國經濟前景日益低迷，反映供應鏈瓶頸遲遲未解，通膨盤旋在40年高檔，聯準會（Fed）激進升息抑制物價飆漲，也逐漸讓經濟降溫。聯準會在15日例會一口氣調升3碼，創1994年來最大升息幅度，並暗示將繼續緊縮貨幣。

利率上揚推高消費者與企業的借貸成本，美國房貸利率創下2008年來最高。

美國經濟漸失成長動能，引發外界熱議經濟最終是否會跌入衰退。

部分經濟學家認為經濟衰退已然降臨。加拿大投資管理公司Industrial Alliance首席經濟學家麥馬漢（Sebastien Mc Mahon）指出，美國已經跌入衰退的可能性攀升，這是我們目前的基本假設情境。

麥馬漢表示，未來幾季美國GDP成長率可能在零上下游移，換言之，在2023年結束之前，美國可能連續出現幾次技術性衰退。

不過紐約券商Amherst Pierpont首席經濟學家史丹利（Stephen Stanley）相信，美國最終能避免衰退，至少2022年不會發生，因為房價上揚和疫情期間的政府補助，家庭財富仍位在高水位。