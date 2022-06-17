男子開車欲在路口右轉時，突然看見要過斑馬線上的年輕男生牽起女生的手，此畫面被拍下也閃瞎一票網友。

「轉彎」遇到愛！行車紀錄器拍下台北市羅斯福路3段與辛亥路1段路口上，有男子開車欲右轉時，突然看見一對年輕男女走在斑馬線上，該男生見車子要右轉通過，趕緊牽起女生的手，突然的舉動也讓女生頻頻轉頭看去，該女生也小跑步跟上男生的步伐快速通過斑馬線；網友一見此舉動也淚喊「我腦海響起『東京愛情故事』的吉他前奏」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段59秒行車紀錄器影像，事發地點在台北市羅斯福路3段與辛亥路1段路口，有名男子開車要右轉辛亥路口1段時，發現前方斑馬線上有一對年輕男女要過斑馬線，該男生遠遠的就回頭看著車子行經狀況，當男子開著車快到路口斑馬線停等時，該男生趕緊拉著一旁女生的手快速通過斑馬線，該女生被突然牽起手，轉了頭看一下旁邊，小跑步跟上男生的步伐通過斑馬線；提供行車紀錄影像的頻道也在標題寫下「愛情突然發生」。

年輕男生牽起女生的手時，女生也頻頻轉頭看向對方。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

此則影片一放上YouTube頻道，短短1天吸引20萬以上人次的點閱，網友也紛紛留言表示，「他們牽手的那一剎那間，不知為何，在我腦海響起『東京愛情故事』的吉他前奏」、「像這樣的愛情，讓我苦惱」、「愛情來得太快，就像龍捲風」、「人家是轉角遇到愛，你是轉角遇見愛」、「以前我也常用這招，確實很有效果，牽了就不鬆手了」。