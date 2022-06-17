有「大麥」之稱的基隆愛三路麥當勞5月29日熄燈歇業，讓基隆人相當不捨，沒想到有民眾發現，位在基隆市信義區的連鎖速食店「漢堡王」中正店，也貼出公告宣布營業至19日，讓網友崩潰直呼，「不知道下次會是哪一間」，不過也有人詢問店家，得知該店會搬到其他地點繼續經營，但未透露要搬到哪裡。

臉書粉專「大熊小熊吃基隆」今（17日）發文透露，位於基隆市信義區信一路的漢堡王中正店在門口貼出公告，「由於營運策略調整，基隆中正店營業至19日」，面對突如其來的消息，發文者無奈表示，「又珍重再見，所以基隆也沒漢堡王了嗎？肯德基爺爺你要撐住啊」。

貼文一出，不少網友崩潰直呼，「這樣基隆不就沒有漢堡王了」、「基隆越來越慘了」、「大麥離開，又要漢堡王離開，剩下是摩斯漢堡店和小麥當勞店」、「不知道下次會是哪一間」、「傷心！漢堡王的漢堡比較美味」、「好像要來去吃一波」。

不過有網友指出，之前朋友向店家詢問相關消息，店員表示會搬到其他營運地點繼續經營，但未透露要搬去哪裡。對此有人猜測，「我有種感覺，會不會轉移陣地到轉運站，畢竟是新戰場」、「希望轉運站開幕時，漢堡王會回來」。