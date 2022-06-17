被動元件廠信昌電（6173）宣布，為強化產品競爭力及提供客戶多元化之產品服務，計畫整合集團對久尹的持股，董事會決議將以新台幣3.17億元向佳邦科技（6284）取得久尹1,751.89萬股，雙方預計7月完成交割，屆時佳邦不再持有久尹股權。羅夏盈說明，此次收購久尹約22.46％股權，信昌電原持有久尹約4％股權，加上向PSA事業群其他關聯企業整合後，信昌電將持有久尹約30％股權，成為久尹最大法人股東，信昌電未規劃再增加對久尹持股。

黃國書表示，此項處分主要是為集中資源面對國際經濟情勢變化，處分後價金將聚焦現有產品線，擴展業務規模與市占率，同時強化在汽車、支付、穿戴、通訊5G應用，尋求國內外合作機會。

久尹主要從事生產銷售自有品牌壓敏電阻、負溫度係數熱敏電阻及溫度傳感器等產品，同時具備自製粉末及設備技術能力。

羅夏盈表示，信昌電取得久尹股權後，久尹相關電源端和大功率產品應用，與信昌電目前高功率、高壓、高可靠度的電容電阻等產品應用相近，雙方合作可強化產品競爭力，提供客戶多元化產品服務，擴大產品廣度及對客戶服務深度。

此外，信昌電是PSA華科事業群內部的核心粉末供應商，久尹產品主要原料是陶瓷粉末，羅夏盈指出，信昌電與久尹合作，可強化信昌電粉末供應的層級與範圍。