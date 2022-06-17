55歲女星田麗是演藝圈著名美魔女，擁有亮麗外型和姣好身材，目前定居台東過著歸隱山林的田園生活，但仍會透過社群分享近況，今(17日)她曬出自拍影片，好狀態讓網友都驚艷不已。

田麗曬出一段15秒影片，寫下：「拍回憶的戲，有年輕點不？（當然這個有加效果啦，哈哈）」，畫面中她穿上深V洋裝，由上往下拍的邪惡視角，讓她的渾圓美胸和事業線若隱若現，完全看不出歲月痕跡，讓網友讚嘆不已。

「這麼久...還這麼艷麗動人」、「美到不科學」、「永遠都那麼漂亮」、「姐姐每個階段都是不同的美」，還有人留言「最多18」，讓她謙虛回應「18太誇張啦」。

擁有山東和鄒族血統的田麗，擁有精緻五官和高挑身材，曾以電視劇「別來無恙」奪下金鐘視后，之後她把事業重心轉往大陸，這2年返台定居台東，過著與世無爭的田園生活。

不過因為早睡早起的安穩的日子，容易不在意身材，讓田麗一度胖到60多公斤，在鄰居提醒下，才開始上健身課，加上飲食和作息正常，讓她也漸漸恢復姣好體態。