有「最美性學博士」封號的美女許藍方去年被控告，介入已婚康姓醫師家庭當小三，對方元配提告求償300萬元，17日許藍方出庭應訊，為了打官司已花光積蓄，戶頭剩7千多元只能解任律師；知名美女律師李怡貞看不下去，17日晚間也在臉書砲轟她，點出她的抗辯「惹火多少正宮」。

許藍方去年被爆出和已婚康姓男醫師發生不倫戀，當下她否認自己是小三，男方元配不滿她沒有認錯道歉，提告求償300萬元；17日該案件於台北地院採不公開方式審理，許藍方現身面對記者詢問，哽咽表示，康醫師劉姓妻子提告前要求1000萬元賠償但她拒絕，法庭上她否認侵害配偶權，也不打算和解。

不過，許藍方出庭應訊也說，為了這個官司她已經花光積蓄，戶頭只剩下7千多元，沒有錢繼續聘請律師，只能解除委任靠自己獨力面對；許藍方經濟狀況曝光後引起討論，更有不少粉絲心生憐憫，甚至還想捐錢給她。

但美女律師李怡貞看到此事卻氣得在臉書發文，指出許藍方一席話「惹火多少正宮」，她點出許藍方是一名高顏值高學歷的公眾人物，平時有業配、節目或廠商合作，陷入不倫風波後反而人氣更旺，如今一席戶頭只有7千多元的話，讓人看了不禁覺得太誇張；而許藍方新聞正火熱，李怡貞沒多久就接到手上3個案子的正宮當事人，紛紛傳訊息聯絡她。

李怡貞還注意到，許藍方透露負擔不起幾十萬的律師費，所以解除委任，讓她意有所指地說，「一件侵害配偶權案件，幾十萬？！！！嗯......欸……喔….才發現我收的太便宜了怎麼辦」。