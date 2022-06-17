男子駕駛在蘆洲環堤大道上，突然見1輛休旅車從修車行滑出卡在分隔島，網笑「再開進去修」。（翻攝自臉書我是蘆洲人）

開車時不少人停車後沒有拉手煞車的習慣，就有一名網友分享1段影片，影片中位於新北市蘆洲環堤大道上，到路旁某間修車行突然竄出1輛休旅車，該車不明原因竟一直往後退，直到後輪跨越中央方隔島後卡住停下，1名疑似車主男子趕緊跑去打開車門拉起手煞車；誇張的景象網友也笑翻「直接再開進去維修，老闆笑了」。

一名男子在臉書社團「我是蘆洲人」發文，並上傳1段29秒影片，影片中駕駛行經新北市蘆洲區環堤大道上，一切看似正常的到路上，突然有輛休旅車由修車廠滑了出來，嚇得駕駛緊急煞車停下，但不知道什麼原因，該休旅車一直往後退，直到後輪跨越中央分隔島卡在路中間，車子底盤也直接被摩擦，1名疑似車主的男子也跑到車旁邊，打開車門，疑似在拉起手煞車後，再幫忙指揮交通警示後方來車。

影片一出，網友紛紛留言表示，「直接再開進去維修，老闆笑了」、「怎麼可以有人修了又修，修了又修」、「這有誇張到，其實這邊的店家進出入都很小心的」、「不用走了再進去一次」、「若是開客人的車就難交代了」、「車子沒拉手煞滑下來了」、「啊不就還好剛好沒車經過，車主應該偷笑了吧」。