富邦悍將辛元旭敲出生涯首支再見安打。（鄭任南攝）

富邦悍將辛元旭敲出生涯首支再見安打。（鄭任南攝）

富邦悍將17日靠著辛元旭生涯首支再見安打，以5比4驚險擊敗統一獅，總教練丘昌榮賽後誇讚臨危受命頂替先發的游霆崴表現真的很好，不過此役富邦敲出14支安打僅換回5分，過程中幾次跑壘失誤加上得點圈沒能連貫，也讓比賽贏得辛苦。

富邦除了首局3上3下外，其他8個半局局局都有人上壘，也都有攻佔得點圈，但關鍵一擊沒有把握，共留下11個殘壘，比賽中也出現幾次跑壘失誤的狀況，導致分數無法擴大。

「跑壘的部分需要好好的檢討，雖然贏球，但跑壘確實不理想，得點圈有人的攻擊也是，不然前面就有機會把分數拉開。」丘總表示，賽後會再與部門教練針對此役做不好的地方開會討論，「唯一可以解釋是有些比較年輕的選手，可能在出局數...但打到職業應該都不是理由。」

雖然跑壘跟打擊有些瑕疵，但丘昌榮對於臨危受命的游霆崴給予很大的讚美，「他今天臨危受命，快中午才知道要先發，原本跟投手教練說希望能投到5局，但如果3局也可以，最後他投到5局，表現真的很好。」

而打球生涯以來從未敲出再見安打的辛元旭，今天在9局下把握當英雄的機會，從柯瑞手中敲出深遠再見二壘安打。他表示，過去面對這樣的場面時，心中都會有想把隊友送回來的想法，結果太想表現卻是反效果，今天他平靜面對，「真的很開心，成功把隊友送回來。」