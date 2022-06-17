北市府近日遭爆網軍風波，科長等人上班時間使用PTT帳號發文、留言，除遭懲處外，市議員苗博雅還要求朗誦自己推文，引發爭議。未料隨後又有帳號bryant780417被抓包自己也是公務員，利用上班時間推文，還是苗博雅死忠粉絲，對此苗博雅也作出回應，表示自己沒那麼有能力去監督其他地方。

徐巧芯表示，自己曾遭bryant780417性羞辱「巧在床上表現不知如何」，點名日前火爆公審公務員的苗博雅出面回應，更問「是不是會比照日前做法，要求該名公務員上台朗讀推文」？對此苗博雅回應，自己是台北市議員，只能監督北市府，沒辦法監督新北和中央，徐巧芯把自己想得太有能力了，但也支持不論立場，抓出帶風向的公務員。

不少鄉民看到後狂酸：「遇到自己人態度就不一樣了」、「綠能，你不能」、「才兩支申誡，苗苗不表示震怒一下嗎」、「怎麼前幾天的氣勢都沒了」、「被民進黨當槍使都不知道，沒看到正綠都沒說話嗎」、「之前上政論到處指教新北台中耶，這時候又變成市議員了」。

苗博雅要求北市府公務員在議場朗誦自己推文，遭質疑羞辱公務員，為此PTT鄉民也分兩派戰翻，其中bryant780417力挺苗博雅，稱公務員自己被抓包帶風向，還發了1000多條，是活該死好，未料自己隨即也被起底同為公務員，連同過往許多下流推文也被挖出。

鄉民起底發現，bryant780417為一名新北政風室的陳姓科員，隸屬司法院，立場極度深綠，且過往推文不堪入目，三字經不離口，習慣嗆「柯糞吃屎」、「白畜、藍畜」、「廢物」，還酸北市府「柯文哲確診是他X的報應」、「科長要自殺的話跑遠點去死」、「文革咧，上班時間發1000多篇，自己睜開眼看還要護航嗎」，在sex版也有許多離譜推文：「有些熟女媽媽真的超級騷的」、「基本上會去夜店的女生 八成都欠X」、「柯韓粉最愛屁X插快篩，嘴巴吸LP」、「老婆不給上就下藥綁起來」，有網友疑似徵求炮友時，也在底下留「已寄信，晚上見」。

bryant780417臉書、IG全部被肉搜出，大力支持苗博雅不遺餘力，除時常分享苗貼文外，還喊出非苗不投「全部唯一支持苗博雅，其他人投不下去」、「我文山區我醒了，絕對力挺苗博雅」，IG也被高雄市長陳其邁追蹤，本人則在事件後緊急關閉臉書、IG避風頭，並向妻子求救，由妻子代自己向PTT八卦版版主申訴，要求撤下含有自己個資文章。