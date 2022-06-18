歷經五天的艱辛談判，世界貿易組織（WTO）164個會員國終於在周五(17日)就限制漁業補貼、新冠疫苗智財權豁免與糧食安全等多項議題達成協議。

世貿組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）指稱，這些包裹協議將改變全球人類的生活，同時也展現世貿實際上有能力因應緊急情況。

原本世貿組織在日內瓦總部舉行的會議預定在15日結束，但由於談判未果，最後又延長兩天。然而據內情人士透露，印度與部分開發中國家提出的多項要求，曾一度讓談判陷入癱瘓，所幸後來這些歧異獲得調解。

根據世貿組織規定，所有決定均採取共識決，換言之必須獲得所有會員國的同意，才能通過決議。

然而被伊衛拉稱為「史無前例」的包裹協議中，包括兩項協議最受注目，分別是限制漁業補貼與新冠疫苗智財權（IP）的部分豁免權。

這項限制漁業補貼的多邊貿易協議，外界認為有望改善長期以來全球漁業過度捕撈的問題。皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trusts）負責人潔瑞特（Isabel Jarrett）認為，該協議就解決全球過度捕撈危機是一大轉捩點。

禁止漁業補貼談判已在世貿組織進行20多年，該補貼過去多被視為是鼓勵漁民過度捕撈的誘因，並且對地球魚群資源的永續生存造成極大威脅。

此外在豁免新冠疫苗智財權方面，也在歷經近兩年談判後終於達成共識。該協議將使開發中國家日後不用獲得新冠疫苗專利持有者的同意，就可自行生產與出口疫苗。

這項疫苗協議對於伊衛拉是項重大勝利，身為該組織首位出身於非洲的女性領導人，伊衛拉最近數月努力推動這項談判，希望能在這次會議達成共識。

此外世貿組織在周五還通過另一項協議，將維持「暫免電子商務關稅」措施，此舉對於數據能在全球自由流通至關重要。