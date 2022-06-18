DMA台灣數位媒體應用行銷協會今日發布「2021台灣數位廣告量統計」，整體市場突破500億，規模達544.3億元，相較2020年的482.56億元，成長率達12.8％，回復到兩位數，主要成長動力來自國際大型平台業者。

依媒體平台類型，一般媒體平台為337.7億元、成長率12.4％，社交媒體平台為206.6億元、成長率13.5％；另就包括展示型、影音廣告、關鍵字、內容口碑四大主要廣告類別來看，總額分別為180.1億元、147.3億元，130.2億元、84.8億元。

論成長率，影音廣告成長率21.1％，在講求社群導購下，口碑內容類的網紅直播項目達44.4億元；依產業別來看，電商是投資金額最大的產業，投放金額81.2億元，較去年同期增加8％。

疫情催生史上最寬鬆的資金環境，全球資產價格創造一波榮景，帶動財務金融與房地產業的投資量能，房地產又是成長最強的產業，成長率達62％，休閒娛樂產業開始回溫成長27.1％，帶動關鍵字廣告成長。