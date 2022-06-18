中國大陸10日以藥物殘留為由禁止台灣石斑魚輸入，農委會主委陳吉仲11日表示，不排除至WTO的SPS例會中提出特定貿易關切。對此，農業專家「Lin bay 好油」引述朋友的看法指出，陳吉仲做得很差，根本沒有打算解決事情，只打算「欺上瞞下」！

「Lin bay 好油」在臉書指出，從去年到現在已經陸續鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚四種農漁產被禁了，農委會都是說要到WTO申訴，在食品安全檢驗與動植物防疫措施委員會（SPS委員會）例會中，提出特定貿易關切。「Lin bay 好油」說，實際上一點用都沒有。

「Lin bay 好油」詳細介紹WTO「爭端解決規則與程序瞭解書」，處理的流程分為六個階段，包括「雙邊諮商」、「斡旋、調解及調停」、「成立爭端解決小組」、「爭端解決小組報告書之採認」、「上訴程序」以及最後的「監督與執行」。

現在農委會做到哪個階段？「Lin bay 好油」直言是「零」！根本連第一階段都沒進去，然後就期望會有結果，這不是很莫名其妙嗎？實際上就是在欺騙，除了搞大內宣騙不懂的，還會作什麼？蔡英文怎麼會縱容底下的農委會在瞎扯蛋？

「Lin bay 好油」質疑，一個堂堂的農委會不知道爭議機制怎麼走嗎？要玩真的就像中國大陸提起諮商要求，諮商失敗之後成立爭端解決小組照程序走。