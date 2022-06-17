彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟都年過55歲，相依為命，老三因視力障礙，每月領取3000身障補助生活，3兄弟僅靠著這筆錢在老舊的三合院生活，近日疑似生活壓力太大，兄弟接連服藥送醫。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟都年過55歲，相依為命，老三因視力障礙，每月領取3000身障補助生活，3兄弟僅靠著這筆錢在老舊的三合院生活，近日疑似生活壓力太大，兄弟接連服藥送醫。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟都年過55歲，相依為命，老三因視力障礙，每月領取3000元身障補助生活，3兄弟僅靠著這筆錢在老舊的三合院生活，近日疑似生活壓力太大，兄弟接連服藥，呈現昏迷狀態，17日4個小時內分別請來3台救護車，目前老大還是昏迷不省、老二已經回到家休息！老三還在住院治療。

這起弱勢悲歌相當令人震驚，還是有這麼困苦的角落，3兄弟每天有一餐、沒一餐，已經過不下去了，卻因為名下有三合院的產權，不符低收、中低收入戶的資格，無法得到補助，加上親友支援功能不佳，活到斷炊的地步。

彰化議員賴清美表示，葉家原本有４兄弟，但是老四前幾年已經往生，老大身體向來不好，老二有打零工，老三視障，但這兩年來疫情衝擊，幾乎也找不到打工的機會，僅靠著3000身障補助，吃飯都成問題，原本還有善心鄰居送餐，但鄰居往生，3兄弟也沒有人顧及。

賴清美和當地里長陳信義17日接獲鄰居通報似乎有狀況，到葉家查看，發現葉家老二倒臥在地板，疑似服藥，呈現昏迷狀態，老三也呆坐在地板，三兄弟都瘦到皮包骨，緊急呼救護車協助送醫。

送醫後再到三合院後，又發現本來身體就不好的老大也呈現昏迷狀況，疑似也服藥了，又呼叫救護車送醫。

賴清美今天在臉書PO出人間悲歌，接到非常非常多的關心三兄弟病情的電話及要捐款，包括離島的澎湖、台北、雲林、彰化縣等各地方的捐款都湧入，賴清美已經將個資帳號公布出來，讓善心人士們直接匯錢來幫助他們。

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