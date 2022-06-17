改編自同名限制級網路小說的韓劇《第六感之吻》主打「成人式的超高速羅曼史」，劇中大談社內戀愛的尹啟相與徐智慧進展神速，不僅每集都有激吻橋段，更有大尺度床戲，讓觀眾看得臉紅心跳，甜蜜程度連飾演徐智慧初戀男友的金知碩，都開玩笑喊「燃起我的嫉妒心」，還忍不住以吃味口吻劇透「他們真的從家裡吻到辦公室、茶水間，幾乎每個地方都親過了」。

尹啟相（右起）、徐智慧、金知碩日前出席《第六感之吻》記者會。（Disney+提供）

徐智慧坦言吻戲多到讓她有點苦惱，「尤其是後半部分，不只是親，還要符合2人當時的關係及當下的情況，一直在思考要如何展現更多元、更真實的吻戲給觀眾看，說實話真的滿困難的」。她還透露其實第一場重頭戲，自己不慎跌倒吻上尹啟相後便預見2人未來滾床單的畫面，其實是到快要殺青時才拍的，「劇本上寫著很激烈的吻戲，我們為此討論了超久，也排練了很多次」。

徐智慧不慎跌倒吻上尹啟相後便預見2人未來滾床單的畫面。（Disney+提供）

至於會不會因為吻戲多而特別在意嘴唇的狀態，因此更加注重唇部保養？徐智慧聽到問題後立刻爆笑說「這個嗎…有點不確定有沒有特別去注意欸」，又害羞反問尹啟相：「歐爸，你覺得呢？」尹啟相也大笑回「我們每次拍完吻戲，化妝師都會來補妝啦」，在金知碩的提示下「例如敷唇膜那類的保養呢」，徐智慧才補充「確實有一直擦護唇膏，我們也有盡量不吃刺激性的食物，因為怕會有味道湧上干擾拍攝」。

徐智慧在劇中飾演只要碰觸到對方身體就能看見未來的廣告公司企劃專員「洪藝述」，戲外的她表示不會想要擁有預知未來的超能力，「有的話應該會很有趣，但沒有好像更好，因為即使擁有也無法改變我的人生和未來，不如就好好地接受命運的安排」。而向來給人「冷都女」形象的她，這次還挑戰了喜劇演出，對此，她表示「比起刻意去搞笑，我反而是把抱持著把自己完全放開的心態演出這些橋段」。

徐智慧飾演只要碰觸到對方身體就能看見未來的廣告公司企劃專員「洪藝述」。（Disney+提供）

尹啟相則飾演洪藝述的惡魔上司「車敏豪」，五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺）的敏銳程度是普通人的10倍以上，因此變得易怒、不好親近，他自認除了五感敏銳外，其實私下個性差不多，徐智慧馬上反問「也很刻薄嗎」，尹啟相竟回「對啊，我滿難搞的」，但立刻解釋是和車敏豪一樣「傲嬌」，「表面看起來不好相處，但內心其實很溫暖啦」，更看向左邊喊「你們說是吧」，徵求徐智慧和金知碩的認可。

尹啟相飾演惡魔上司「車敏豪」，五感的敏銳程度是普通人的10倍以上。（Disney+提供）

金知碩飾演洪藝述的初戀男友「李畢約」，是位獲獎無數的天才電影導演，因為在劇中和徐智慧有不少在學生時期談戀愛的回憶戲碼，現年41歲的他得「年齡砍半」扮嫩演大學生，「我一直開玩笑問導演有沒有消除皺紋等變年輕的特效可以用」。他也坦言演出的過程中想起了自己的初戀情人，「劇中藝述和畢約對於同一段感情的感受卻大不同，也讓我開始好奇究竟我的初戀女友是否也跟我有著同樣的感受呢？」

金知碩飾演天才電影導演「李畢約」，一心想挽回與洪藝述的感情。（Disney+提供）

該劇也是尹啟相和徐智慧繼《嫂嫂19歲》後，時隔17年再次合作，2人的關係更從兄妹變成情侶，尹啟相表示恰巧這次有相當多場親密戲，所以很開心他們因為已經合作過，不需要再花太多時間去培養默契，很快就能進入狀態，徐智慧也說久違地演出同部作品，覺得既興奮又神奇，「本來以為太多吻戲會很容易尷尬，發現我們的默契比想像中的好，每次拍攝都感到很自在，也很開心我們呈現出來的化學反應很棒」。

最後被問到是否會因為原著小說的超高人氣而覺得很有負擔感，尹啟相說「拿到劇本就是我第一次接觸到這個故事，中間確實有想過要不要去補看原著，最後還是決定集中精力在劇本上就好」，金知碩也附和「怕自己看了原著後會被影響，所以刻意沒去看」，徐智慧則透露，電視劇其實沒有完全照著小說走，絕對會帶給觀眾不一樣的感受，「所以比起負擔反而更期待」。該劇每周三在Disney+更新2集。