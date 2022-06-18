經歷兩年半的清零防疫政策後，台灣疫情大爆發，政策也從清零改成與病毒共存；雖然疫情逐漸減緩，專家認為下波疫情或許會在年底、冬天的時候出現。前民進黨立委沈富雄表示，陳時中最大的敗筆，就是沒有跟國人講，這個病到底厲害不厲害、嚴重不嚴重、你得了會怎麼樣、不得又怎麼樣，這些都要講清楚。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果看各種情況去推估，疫情高峰已過，跟別的國家相比，台灣的高原期拉得長，拉得比紐西蘭還長。如果現在以確診數來看，10萬人口就有240人確診，目前是全世界第一名，第二名是葡萄牙，所以我們還是很「髒」。

沈富雄指出，陳時中最大的敗筆，就是沒有跟國人說，這個病到底厲害不厲害、嚴重不嚴重、你得了會怎麼樣、不得又怎麼樣，這些都要講清楚。所以我們現在會認為，陳時中這個換軌，換得亂七八糟、接軌又很心虛，如今人家都放手了，到底要不要接，麻煩就在這個地方。

沈富雄接著表示，因為我們一面要放鬆，一面又捨不得清零。在這種情況下，確診要低於到每百萬人口1000以下，恐怕不可能，所以還是要有一個心裡上的準備。