租房、買房普遍忌諱住到凶宅，即便條件再好，心理壓力還是難以負擔。近日就有女網友苦惱，同層樓有房客陳屍租屋處，味道飄散1周才被發現，但處理完畢後，每晚下班經過還是覺得氣味異常濃厚，但短期內也無法搬家，讓她非常頭痛，坦言心裡很慌，很無助。

這名女網友在社群平台Dcard發文表示，因為沒有實際聞過屍味，起初以為是有房客突然被隔離或是回家，所以沒將食物收好，味道才飄散開來。她說，雖然之後味道越來越濃，但平時與鄰居和房東往來甚少，最近也很忙，所以沒找房東詢問相關事情。

未料某一日回到租屋處，整棟樓味道非常濃厚，每層樓都放了電風扇和除臭芳香劑，且那間房門是開的，裡面卻是空無一物，她看了之後更加不安，直到問了打掃阿姨才證實她心中的猜想。

她表示，自己並不是有忌諱的人，也認為死亡為每人必經的事，但得知後仍覺得頭痛，還不舒服到腹瀉，且因為那間房間為上下樓必經之地，每次經過時都會感到心情非常沉重，很複雜。

詭異的是，晚上下班回家，屍臭味又變得異常濃厚，讓她覺得乾嘔。她強調，並不是因為害怕或心理上的壓力，而是味道已經濃厚到讓她很焦慮，即便關上房門能隔絕氣味，但回家後完全不敢打開房門，直言「心理真的很不好受，也覺得很慌，好無助」，想尋求一些幫助。

文章一出，底下網友回應表示，「好恐怖，如果是我的話，我可能會嚇到不敢回租屋處」、「理論上那個味道不會那麼容易消掉，加上心裡因素，會覺得味道越來越濃」、「有點麻煩的狀況，如果是我，我會去找自己常去的廟或當地境主廟」、「能理解那種心理壓力」。

有其他網友建議能夠先暫住其他親友家，或是去大廟嘗試一些心理建設，「真的會怕就多去當地的境主廟請鎮宅符之類的回來吧」、「最好的情況是尋求親友的幫忙暫住其他地方」、「心理方面應該主要是受自我意識影響，可以去大廟拜拜、求個淨符」、「詢問看看房東有沒有其他樓層可以讓你搬過去」。