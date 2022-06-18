別人的工地，總是特別好風光！有網友分享工地「美景」照片，照片中位於某處大樓施工現場，地板上都是被敲起來的碎磚塊，1名裝修師傅證拿著圓鍬要把碎磚塊裝進袋內，但眼前拿袋子的竟是1位比基尼辣妹；此照片也讓網友羨慕留言表示「這樣會清很久才清的完」、「缺師傅嗎」。

一名網友在臉書社團「裝潢/木工/修繕/聯誼會(啓大大分享園地)」發文，並分享2張照片，照片中位於某處大樓內的裝修現場，裝潢師傅把敲下來的碎磚塊，拿著圓鍬裝進袋子裡，然而拿著袋子等著裝碎磚塊竟是1名比基尼辣妹，該比基尼辣妹還腳踩高跟鞋，蹲下來雙手拿起袋子有模有樣的等著裝磚塊；原PO也在貼文寫下「來給大家福利」。

裝修工地驚見比基尼辣妹幫忙清理碎磚塊，網友投羨慕眼光「缺師傅嗎」。（翻攝自臉書裝潢/木工/修繕/聯誼會「啓大大分享園地」）

貼文一出，驚呆網友紛紛留言表示「別人的工地，總是特別好風光」、「缺師傅嗎」、「有正面嗎」、「小蜜蜂在拚經濟？」、「提供廠商資訊」、「哈哈，這樣會清很久才清的完」、「有缺小工嗎？我大工可以委屈做小工沒關係」、「這照片如果不是套招的，我才輸你」、「傾家蕩產也想叫一個陪上班」。

另外還有網友質疑這工地現場不在台灣「台灣我還沒有看過」、「會不會在大陸」，不過原PO則回覆「這是台灣的傳播妹」，其他網友見原PO留言則表示「這種傳播鐘點很貴吧」、「這麼競爭，都到工地等客人了」。