有網友在臉書上發文，抱怨之前讓一位19歲的妹妹在自家的早餐店當工讀生，面試時向他訴苦身上有很多貸款要付，又要付房租，讓他心軟錄取，沒想到妹妹才上班三天就說要離職，且工作期間能擺爛就擺爛，最後甚至傳帳戶資料要他馬上轉帳薪水，種種狀況都讓原Po相當傻眼，此事也引起網友們熱烈討論。

該名網友在臉書粉絲專頁「靠北員工」上發文表示，妹妹到職後，第一天上班就很散漫，但他心想可能只是不熟悉環境，隔天妹妹說狀況可以，然而到了第三天，店內生意正好，結果妹妹直接擺爛，東西亂用當廢人。

更讓原Po傻眼的是，晚上他就收到妹妹的訊息，說已經找好工作要離職，準備去超商上大夜班，甚至傳帳戶資料，要求給付三天的薪水，而當下原Po雖表明店裡薪水都是隔月付，但妹妹竟回嗆，已經問過勞保局，還把條約包含罰款的內容，傳跟原Po看，甚至還撂下一句，「希望私底下解決就好了。」

此事讓原Po感到相當氣憤，但也好奇該如何防範「求職蟑螂」網友紛紛留言表示，「不要浪費時間，該給的不要少給，你的時間比他的時間貴太多了」、「如果可以員工到職簽署勞動契約，離職要有勞動終止合約及自願離職交接，保護自己」、「你們有簽工作合約嗎？三天薪水付一付，不用為了這種人浪費時間。」