輕症確診者經過至少7天的居家照護，康復解隔離後，生活空間仍不免沾染病毒，尤其冠狀病毒可在物品上存活多日，讓人擔心。發表在美國CDC的《新興傳染病》的研究更發現，Omicron變異株在許多物體表面上穩定存活程度更高於原始病毒株，在光滑不鏽鋼表面上甚至可存活高達10天，因此病患在痊癒後，別忘了確實消毒居家環境。

許多人擔心自己打掃不確實，或因大病初癒、容易疲倦，而轉而尋求家事清潔公司的專業協助，到家裡做一次大清消，因此業者這幾週進案量大增，儼然成為新一波防疫商機。

如果不想請專人到府清消，其實自己把握幾個重點，也能做好居家消毒。彭婉如文教基金會家事管理部組長趙翠君指出，開始清潔前的準備工作包括：戴上口罩和橡膠手套、打開門窗讓空氣流通、以及用漂白水和清水1:50的濃度調製消毒水。

●稀釋漂白水擦拭把手開關 寢具換洗並用高溫洗烘

首先以消毒水擦拭所有雙手經常接觸到的地方，包括門把、桌椅、電源開關、電視和冷氣遙控器，以及冰箱、流理台、微波爐、烤箱、或各種櫥櫃的把手，尤其廁所殘留病毒風險高，更要加強消毒，美國毒理學專家、中原大學生物科技學副教授招名威提醒，別忘了以消毒水擦拭玻璃、鏡子，用酒精也可以。

解隔後第一時間將寢具、衣物換洗也是要務，包括被單、枕頭套、床單都換下來，常用的毛巾、浴巾、手帕也要一併換洗，招名威指出，用溫熱水清洗可殺死病毒，如果布料是可以烘乾的，例如毛巾、浴巾等不怕縮水的用品，也可用高溫烘乾，殺菌更徹底，至於不能烘的衣服，也可用日曬、或晾乾靜置一段時間，就算還殘留病毒，也都會死掉。

另一個最好換掉的物品就是牙刷，「牙刷上很容易滋生病毒細菌，如果用消毒水消毒的話又怕殘留在刷毛上，反而會被我們吃下肚，」招名威指出，畢竟牙刷本來就是消耗品，1～3個月就應該換一支，這時趁機換新就好。

隔離時使用過的鍋碗瓢盆、杯筷湯匙等餐具，趙翠君建議可用洗碗精和熱水洗過一次，如果家裡有洗碗機，也可以臭氧或高溫烘乾。

●地板消毒後再用清水擦過 避免兒童寵物誤食

至於地板清潔，招名威的做法是先以吸塵器吸走大部分的毛髮、灰塵，再用消毒水擦地板，市售蒸氣拖把可以兼具高溫和消毒，也是個不錯的選擇。此外，由於他養狗，為避免狗兒舔地板會將消毒水吃下肚有害健康，他會再用清水擦一次地板，將黏附在地板上的漂白水擦掉，他提醒：「家裡有小朋友和寵物的人，一定要用清水再擦一次地板。」

趙翠君也觀察到，很多人把櫥櫃、地板都擦得一乾二淨之後，卻漏掉一個重點，那便是「室內拖鞋的鞋底」，如果可以清洗的就直接拿進廁所以肥皂刷洗，或至少要用消毒水好好擦一次，因為鞋底常有溝紋，仍易藏汙納垢。

●不當使用霧化機、噴槍恐傷肺

全民防疫，最近相關產品也熱銷，例如訴求可將酒精、消毒水霧化的「消毒槍」，由於手持方便、霧化的分子也夠小，可增加消毒水接觸的表面積，成了網路熱銷商品。

不過招名威提醒，相對於手壓式噴灑瓶（一般酒精噴瓶）噴出來的粒徑為50～100微米，噴灑霧化機吹出來的霧，粒徑大小為5～10微米，這種小於10微米以下的液態粒子較易懸浮空中，雖然殺菌效果較好，但若在密閉空間使用，不但大大增加誤吸風險，更可能直接進入支氣管，甚至肺泡位置，繼而產生一系列化學發炎反應，導致肺部纖維化，更且如果裡面裝的是漂白水、次氯酸水這種消毒劑，吸入太多可能長期留在肺部惹來中毒風險。

因此他提醒，使用這類的噴灑霧化機時，最好戴上防護力較佳的口罩，老人、孩子或患氣管敏感人士更應留意，噴灑時最好不要在同一個空間裡活動，至少離開1小時再回來。