美國最新的五月消費者物價指數（ＣＰＩ）一公布，高達八．六％年增率，一舉刷新四十年來的新高，高漲的通膨使市場貨幣緊縮壓力加劇，並再一次衝擊全球股市。通膨已無疑是今年股市最大巨獸，由於持續衝擊終端消費市場，使科技產業今年以來雜音不斷，先是ＰＣ、ＮＢ產業因歐美城市逐步解封，對遠距上班、上課需求下降，加上俄烏戰爭與通膨衝擊，使今年筆電出貨量較去年衰退已成定局。

甚至市場對通膨加劇的擔憂，也延伸至一向被視為前景無風雨的雲端伺服器產業。最近伺服器產業籠罩在主要雲端服務業者（ＣＳＰ）財報表現不佳，以及市場傳出Meta與Google下修資本支出、AWS宣布將延長伺服器與網路設備使用年限、輝達（Nvidia）放緩招聘員工計畫等利空消息下，供應鏈下修伺服器出貨傳言跟著不脛而走，使原本對伺服器前景抱持樂觀態度的風向一度轉為保守，連帶不少相關個股回檔劇烈，像是指標股遠端伺服器管理晶片（ＢＭＣ）大廠信驊、組裝廠緯穎等股價皆明顯下跌。

Meta與Google未下修資本支出

對此，最貼近、最了解產業概況的大老闆紛紛出來為伺服器產業背書，像信驊董事長林鴻明就在股東會上表示，「目前不僅沒看到客戶更換周期延長的現象，而且實際狀況比年初預期更樂觀」。緯穎表示長短料狀況可望在下半年舒緩，且中長期資料中心、邊緣運算需求仍看旺；英業達也樂觀預估第三季伺服器業務可望有上看兩位數的成長幅度，且在手訂單已逼近年底。

此外，不少機構法人也跳出來反駁，表示儘管當前景氣環境不穩，但伺服器的需求成長仍是可以期待的，且重點在於經過多方查證後，發現大部分伺服器的訂單需求依然完整，未有砍單狀況。確實，綜觀目前主要ＣＳＰ與ＣＰＵ業者對於雲端需求的前景仍相當正向，尤其Meta與Google並沒有下修伺服器資本支出，Meta維持今年資本支出展望二九○至三四○億美元，年增五六到八三％，主要用於資料中心、伺服器與網路基礎設施，近期亦宣布斥資八億美元於德州興建新資料中心；而Google甚至在五月下旬才公布要擴大資料中心的規模。

在全球積極建置資料中心之下，截至去年第三季，全球超大規模資料中心（Hyperscle Data Center）已共有七○○座，建置速度由一九到二○年的每年八○到九○座加速至二一年的一○○座以上；其中，每座資料中心裡有約一萬台以上的伺服器，由此可見伺服器需求之大。而根據Gartner統計，今年第一季全球伺服器出貨量年增十七．七％，且第二季可望再季增、年增，對此法人也樂觀看好今年伺服器需求仍將年增七．六％，並預期成長趨勢可望延續至二○二三年。

全球資料中心建置腳步不停

換個角度來看，資料中心建置風起雲湧，源於龐大的資料運算和存取。如今民眾日常生活中已基本上離不開網路，舉凡電子商務、影音串流平台、電信、物聯網等，背後都是一連串的資料在運作，根據ＩＤＣ先前預估指出，二○二○到二五年間，數據量將以二四％的年複合成長率增加，預計二五年將成長至一六三ＺＢ（Zettabyte，一ＺＢ等於一千億ＧＢ），此數據是一六年的十倍；另外，思科（Cisco）的研究報告資料也顯示，一八到二三年全球網路流量的年複合成長率（ＣＡＧＲ）高達十九％。（全文未完）

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