根據《財訊》報導，台灣霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇12日離世，享壽66歲，文創股霹靂（8450）同步悲鳴，開盤重挫逾5%，股價最低27.55元，唯量能並未放大，盤中股價緊貼月線移動。

黃文擇，是雲林黃海岱布袋戲家族的第三代成員，為黃俊雄次子。原任霹靂國際多媒體副董事長，因其聲線多變，故外號「八音才子」 ，是布袋戲配音界的第一號人物。與哥哥黃強華為霹靂布袋戲靈魂人物，另有雙胞胎弟黃文耀與兩同父異母弟妹黃鳳儀、黃立綱。

根據《財訊》報導，黃文擇與哥哥黃文章（強華）創立霹靂國際多媒體34年來，共詮釋超過4000多個角色。特別是年初上映的電影《素還真》，長達10個月的配音工作，一度三天三夜沒有闔眼睡覺。如今辭世，也讓素還真經典台詞「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」成絕響。

霹靂IP商轉決定股價走勢

《財訊》報導指出，2014年，霹靂在黃家第5代聯手打拚下，「新生代繼往開來」的形象讓市場一振，當時霹靂國際多媒體董事長黃強華的長子黃亮勛，以及黃家的第五代全數進入霹靂工作，包括他的妹妹黃政嘉、黃文擇兒子黃匯峰、女兒黃政齊，在霹靂內各司其職，其中的3位七年級生，首度在媒體面前曝光。

不過《財訊》分析，到回顧霹靂在2019到2021年的表現，財報顯示，霹靂已連虧3年，財務長郭宗霖坦承經營面臨轉型壓力。霹靂原以每週發行DVD為主要營收，在客群收視習慣改變後，市場逐步萎縮；雖然把版權賣給串流平台，也曾讓霹靂嘗到甜頭，但公司轉向自營串流平台，雖然有狂粉註冊，但挹注營收卻微不足道。展望今年，霹靂寄望《素還真》的成功能開啟新局，未來則期望藉授權轉骨。

霹靂因為智慧財產（IP）授權營利模式一直無法找到好的商轉機制，股價自首次公開發行（IPO）的163元高點後，一路走弱。法人認為，霹靂以台語配音的布袋戲走不出台灣，人物角色也停留在台灣手遊的授權，讓霹靂的獲利能力無法進一步跳升。

「霹靂多年來的創作，某種程度可說是台灣的《哈利波特》。」巨角集團董事長簡恒敬如此推崇。「打開視頻愛奇藝，霹靂布袋戲隨便一集，就有約800多萬人次收看。」簡恒敬拿著真實數字證實霹靂在中國有多熱。