隨著年紀增長，許多男性都擔心自己體能退步，連生理需求也難以滿足。還有人感覺，明明沒在辦事中，精液卻不受控的「流出來」，搞得內褲又濕又黏好尷尬，甚至到了中年還會夢遺，不禁擔心這是正常的情況，還是身體機能出問題了？性學專家童嵩珍接受《健康療天室》訪問時還提到，男性隨著年齡漸長，真要當心性器官恐會隨之萎縮，她提供日常需要注意的種種細節。

中年還會夢遺怎麼辦？專家揭真相：不練習當心萎縮。(影音來源／健康療天室提供）

●「自己來」有益健康

現代人壓力大又忙碌，伴侶間有時難以配合性行為的時機，這時候自慰就不失為好方法。童嵩珍指出，只要不是沉溺於此、過於頻繁自慰的話，適度的「自己來」其實有助鍛鍊性器官，使其不至於隨著年齡而萎縮。對心理來說，也可以適時釋放精力、壓力，有相當多正面好處。

童嵩珍強調，男性在自慰時，其實可以藉由摩擦，讓性器官練習降低敏感度，日後比較不會「一觸即發」，形成早洩。

●射精次數 是否會影響攝護腺癌風險？

臨床上建議50歲以上男性，每年至少做一次血測攝護腺特定抗原(PSA)，並且找有經驗的泌尿科醫師做肛門指檢，這些都是早期診斷攝護腺癌之不二法門。一旦肛門指診或PSA值異常，則必需進一步接受肛門攝護腺超音波檢查及切片檢查。此外，減少攝取動物性脂肪及紅肉、多吃新鮮蔬菜及水果，也能預防攝護腺癌。

不少人認為，男性攝護腺癌與射精次數也有關係。童嵩珍解釋，「除了遺傳因素之外，攝護腺癌發生率的確與年齡有關，但臨床上很少與有沒有定期『清槍』，或是射精、夢遺有關。這是兩回事，不要混在一起。」