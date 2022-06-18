相信長期以來一直關注小花平台的讀者們，一定察覺到了，在《聰明理財》專欄有關理財的名人名言，經常可見香港首富李嘉誠的成功致富之道；事實上，小編一直很欣賞李嘉誠先生，很欣賞他的正面人格特質：尊重他人、看重承諾、努力有智慧，他的成功並非偶然也絕不是一朝一夕之功！

說到李嘉誠的成功定律，經常為人所津津樂道的，就是他被譽為「一本會行走的書」，除了個性使然、本身孜孜不倦的勤勉努力外，據了解，他在一次接受記者提問時說道，每當他快要堅持不下去的時候，支撐他繼續努力、不放棄的動力，就是那５個關鍵詞：尊重、自律、準備、學習及顛覆。

有一種錢，是什麼錢？就是捨得投資自己的錢！李嘉誠始終認為，人生中沒有一項投資會比「投資自己」更加划算！從他因為遺失１塊錢滿心在乎再到感謝司機找到付其100元作為答謝的小故事，可以看出他看重的是「價值」而非「價格」，花出去的每1塊錢都要花得很值得。

你能想像香港首富李嘉誠帶著兒子們擠地鐵、「股神」華倫．巴菲特不留遺產給後代？是的，世界富豪們對於財富的態度，可能大大的出乎你我的意料之外！其實，別看這些億萬富豪過著不為錢煩惱的富裕生活，他們不僅很會賺錢，甚至比你我更懂得如何省錢。

成功做人、做事、做生意，也增添了無窮成功機緣！

小編一直很欣賞李嘉誠先生，以下舉出《李嘉誠談做人．做事．做生意》一書中，羅列了他的經典語錄，特別挑選3則與讀者分享：