過去大家熟知，食用蔓越莓可以保護泌尿道的健康，但最近英國有1項研究則發現，連續12周，每天食用1小碗蔓越莓，就能改善記憶力並預防失智症；英國東英吉利大學（University of East Anglia）的研究人員表示，從參與者的腦部掃描記錄顯示發現，食用蔓越莓似乎可以促進大腦的血液流動。

●每天食用約1杯蔓越莓粉 12週後這些方面改變驚人

這個研究的參與者包括60名認知健康的人，年齡層介於50至80歲間，一半的人每天食用相當於1杯份量的凍乾蔓越莓粉，而另外一半的人則服用安慰劑；12週之後，蔓越莓組的日常事件記憶、神經功能和向大腦輸送血液等方面皆有顯著的改善。

●蔓越莓可改善大腦血流量 能顯著改善記憶和神經功能

研究同時也發現，蔓越莓組的低密度脂蛋白膽固醇，也就是俗稱的「壞膽固醇」濃度也顯著降低；已知壞膽固醇會導致動脈粥樣硬化，也就是動脈內層斑塊積聚導致動脈增厚或硬化。這項研究支持了蔓越莓對血管健康的觀點，並且可能也有助於改善大腦血流量和認知功能。

英國東英吉利大學醫學院博士David Vauzour表示，這項研究的結果非常令人鼓舞，特別是發現12週的蔓越莓干預措施，就能顯著改善記憶和神經功能。這為蔓越莓和神經健康領域的未來研究，奠定了重要的基礎。