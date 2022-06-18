「診斷糖尿病已經超過20年，血糖控制穩定，也沒有發生我自己最擔心的心血管或是腎臟併發症。」63歲的模範糖友劉先生笑說，「要我回想我到底做了什麼厲害的事來控糖嗎？好像也沒有什麼大不了的！我的態度是，既然都要尋求醫療協助了，就要相信醫師專業和建議，按時服藥並測量血糖。」

●資深模範糖友 經驗分享

不過一開始治療時，劉先生說：「我真的對血糖控管完全沒概念，覺得身體沒有不舒服，應該就不用吃藥，加上退休前工作繁忙，常常就忘記吃了。但一段時間之後，身體開始變得容易疲累，回診檢查時，血糖竟然飆到150mg/dl，真的是那次之後，我才知道不能靠自己的直覺、認知來控制糖尿病」。

劉先生指出，除了規律吃藥是基本的，更重要是同時也要改變自己的生活型態，包含建立血糖監測的習慣。

「為了建立我自己的血糖監測習慣，我先從每天都一定會碰到的「飲食」下手，為了知道飲食和血糖的關係，所以三餐都會測血糖，如果在用餐時間之外吃東西，也會再測一次，如果血糖飆高，我就會做記錄」。

劉先生說，有了這些紀錄之後，就可以去分辨日常那些食物容易讓血糖升高，吃東西就能更謹慎。此外，我也會把血糖監測的數據提供給醫師，進一步去討論用藥治療上可以如何配合，控制血糖就更容易了。

(圖/照護線上提供)

「糖尿病真的是一個很嚴重的問題，但是很多人都疏忽了！」劉先生說，「血糖偏高可能沒有感覺，但是時間一久，會產生很多問題。不管是糖尿病前期，還是已經有糖尿病，大家一定要跟醫師配合，才能預防併發症。血糖藥有非常多種，如果有問題，可以提出來跟醫師討論，尤其隨著年齡增長，器官開始逐漸退化，更要去積極控制糖尿病！」

●做好血糖監測 幫助擬定治療策略

血糖監測對糖尿病控制非常重要，但是有許多關卡需要克服，中山醫學大學附設醫院內分泌科楊宜瑱醫師說，因為糖友得學習操作、測血糖會有些許疼痛、且血糖試紙也需要一筆費用。如果患者沒有病識感，不了解治療糖尿病的好處，又覺得身體沒有不舒服，可能就會覺得沒必要去做血糖監測。

對於剛診斷糖尿病的病人，要從一開始就給予正確的自我管理疾病的觀念，在有好好的用藥治療情況下，從自我血糖監測、飲食控制、規律運動、按時服藥、定期檢查都要做重新檢視，勢必有些習慣需要做調整。楊宜瑱醫師說，血糖監測是其中一環，能夠幫忙糖友理解，他的生活習慣、飲食內容跟血糖的相關性。

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規律測量血糖能夠讓醫師更了解病人平常在家中的血糖狀況，才有辦法擬定合適的治療策略。楊宜瑱醫師說，一開始要幫助病人建立血糖監測的習慣，然後可以根據飲食、運動、藥物與血糖對應的關係，做一些改善、調整。如果有完善的紀錄，醫療團隊就可以有更好的策略介入，後續的策略可能是藥物，也可能是不同的生活型態，讓病友可以得到更好的血糖控制。

因為疫情的關係，大家都知道血糖如果控制不好，感染新冠肺炎之後的重症發生率比較高，楊宜瑱醫師分析，對於健康意識較強的慢性病病患，疫情能提升病人的自我照顧，但是另外一群遵從度較低的患者，本來就不了解糖尿病長期控制的重要性，可能因為擔心疫情而沒有回診、延誤治療。

糖友一定要配合防疫措施，預防自己被感染，楊宜瑱醫師提醒，在回診的時候，也可以跟醫療團隊討論，萬一疫情升溫該做哪些準備，包括糖尿病的藥物，或者如何在家中處理一些偶發的低血糖或高血糖的現象。

此外，糖尿病衛教學會也有推出「糖尿病智慧好幫手」LINE聊天機器人，整合糖尿病相關問題，集結醫師、個管師、營養師等糖尿病照護專業團隊撰寫題庫，糖友可以就自身疑問在「糖尿病智慧好幫手」發問並獲得即時回覆。資深模範糖友劉先生也分享，網路上資訊很多，但可能不正確，現在有糖尿病智慧好幫手能夠真正幫助到糖尿病患，提供正確的糖尿病資訊。

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●關心血糖，飯前、飯後都重要！

糖友常會有一個迷思，認為只要注意空腹血糖，楊宜瑱醫師強調，其實餐後血糖對長期控制也非常重要，所以透過隨機來到門診的時候去測量血糖值，可以讓糖友增加一些警覺性。

「我們的糖尿病團隊都會透過病友會、團體衛教課程，讓病人知道不同的飲食對餐後血糖的影響，提升他們對血糖監測的意願。」楊宜瑱醫師說，如果本來就比較有觀念的病友，可能還要進一步強調，監測血糖不是只有空腹，還要驗餐後血糖，或者是其他時間點的血糖值，來強化長期的血糖控制，這樣就比較不會在每三個月回診的時候，看到糖化血色素偏高。因為餐前、餐後血糖都會對糖化血色素造成影響。

糖友可以採用「配對血糖監測」，週一驗早餐前後的血糖，週二驗午餐前後的血糖，週三驗晚餐前後的血糖，以此類推。記錄一段時間後，便能對三餐前後的血糖有較佳的掌握。

為了減少併發症，控糖目標在飯前是80-130 mg/dL，飯後2小時是80-140mg/dL，飯後血糖高峰要小於180 mg/dL，糖化血色素要小於7%。

●糖友提問：如果空腹血糖數值偏高，可以如何改善？

導致空腹血糖值偏高的因素很多，包括前一天晚上的飲食，有時候油脂較多的食物也可能影響到隔天早上的血糖值，另外睡眠不好、壓力大、較緊張，都可能影響空腹血糖值。

楊宜瑱醫師說，在用藥部分，每種藥物對空腹血糖、餐後血糖都有些不同的作用，所以需要與醫療團隊共同討論，針對藥物、飲食、生活習慣、睡眠、運動量等，找到空腹血糖值偏高的原因，並進行調整，讓餐前血糖、餐後血糖都能達標。