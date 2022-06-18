下午茶來顆甜甜圈簡直太療癒！但你知道吃一個甜甜圈要騎單車多久才能消化嗎？
營養師高敏敏指出，雖然波堤系列相較起來熱量低一些，但碳水化合物含量一顆也有23g～32g之多，而熱量之外，精製糖也是陷阱之一。
根據衛福部建議，每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降為5%，例如：若每日攝取2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal，最好更低至100kcal，大約是25-50g糖量，控制在半糖的概念。
●甜甜圈口味 熱量比一比
高敏敏營養師也列舉不同口味的甜甜圈，若以每一個甜甜圈與騎單車消耗熱量的數據做為比對參考，大致結果如下：
1、草莓果粒甜甜圈 432.7kcal→需騎108分鐘；
2、榛果焦糖脆脆甜甜圈 423kcal→需騎106分鐘；
3、草莓甜甜圈 366kcal→需騎92分鐘；
4、巧克力甜甜圈363kcal→需騎91分鐘；
5、肉桂糖甜甜圈 351.6kcal→需騎88分鐘；
6、花生糖霜甜甜圈 335kcal→需騎84分鐘；
7、抹茶甜甜圈 274kcal→需騎69分鐘；
8、海鹽焦糖甜甜圈 263kcal→需騎66分鐘；
9、原味糖霜甜甜圈 244kcal→需騎61分鐘；
10、草莓波提 240kcal→需騎60分鐘；
11、巧克力波提 238kcal→需騎60分鐘；
12、蜜糖波提 214kcal→需騎54分鐘。
（以上為每一個之熱量數值）
●3招吃甜甜圈 脂肪不堆積
若是嘴饞真的想吃甜甜圈，高敏敏分享，不易胖同時又享美味的方法：
1、買一個與家人朋友共享，減少熱量、增進感情。
2、搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等飲品，代替含糖飲料。
3、下午時段吃完，起身多活動促進消化。
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