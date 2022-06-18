美股近期走勢劇烈震盪，常常動輒超過6、7百點的跌點引發股民恐慌。一名網友發文表示，最近金融海嘯的感覺越來越高，詢問當時大家都投資什麼項目？不少人則說買房產，更有網友分享當年去買總價800萬元的法拍屋，現在大幅增值變3000萬元。

一名網友以「當初金融海嘯都在投資什麼？」為題在PTT股票板發文指出，最近金融海嘯的感覺越來越高了，板上一堆人都在勸人現金為王能跑快跑，他認為目前應該只是還在恐慌前夕而已，並好奇詢問大家「當初金融海嘯的時候是怎麼投資的，不可能錢就放在銀行爛吧？」

不少網友回答在金融海嘯時買房產，紛紛表示「去撿法拍房，800萬的房變3000萬」、「那時候忙著看房子買房子」、「那時候跌到連房子都很好買」、「我出社會第一間房子就是金融海嘯時買的，現在很後悔那時候為何不跟爸媽借錢再買一間」；也有人分享逢低進場買股「那時我抄底買台灣50，股價只要30元，後來翻了好多倍」、「威盛買在5元，隔年30元賣掉當頭期款買房」。

但也有人認為2007年到2008年發生的金融海嘯不會重演，直言「這一次應該不會海嘯？畢竟沒有次貸啊」、「股市崩盤不等於金融海嘯」。