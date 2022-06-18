遇到喜歡的人，若想要和對方在一起，往往需要經過追求的過程，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，處女座、金牛座、天蠍座、水瓶座智商高、氣質佳，有才華，還有閱歷，最難以追到手，若愛上他們千萬要有心理準備。

▍1.處女座

處女對愛情的要求很高，無論何時都不會降低標準，同時也是一個完美主義者，因此，想追他可謂是件很困難的事。他們骨子裡透露著一股高冷氣質，面對異性時，總是一副愛理不理的模樣。另外，處女常會給人一種女神、男神般的感覺，又比較挑剔，有點潔癖，事事嚴謹苛刻，因此更少有人敢靠近。雖然他們人緣不錯，但想走進他們的心卻非常難，沒點實力很難追到他們。

▍2.金牛座

金牛通情達理、平易近人、性格溫順，非常受異性歡迎，身邊追求者眾多。雖然性格很好，但想將他追到手可是要下很多功夫，因為他不會輕易將自己的真心交付出去，對愛情非常嚴謹，他希望一次就可以找到一生相伴的人，所以在沒遇見對的人時，寧可單身，也絕不將就。金牛比較理性，智商高、閱歷豐富，清楚知道愛與感動的區別，無論你做了再多浪漫的事想要感動他，他們也絕不輕易答應，做朋友還行，但做戀人絕對不可以，對無感的人，做不到嘗試交往。

▍3.天蠍座

天蠍給人很冷淡的印象，其實他非常機智，懂得用冰冷的盔甲保護自己，但天生又自帶一種神秘感，與他相處過的人都知道，他的異性朋友很多，但天蠍只是喜歡社交，認識更多的人，藉此豐富自己的閱歷和看人的眼光，並不是刻意在吸引追求者。當有人追求他時，會覺得很困難，他們讓人難以捉摸，猜不透心思，天蠍比較敏感多疑，對追求者會設置許多門檻，只有能通過這些考驗，才會得到他的青睞。他們智商高，不太好打發、欺騙，若不是全部的真心，就別想通過這些考驗。所以，天蠍可說是十二星座裡最難追的人。

▍4.水瓶座

水瓶獨立聰明、有主見、又有才華，但說實話，他同時又是一個很難被了解的人，總是忽冷忽熱，讓人捉摸不定，當你想去了解他，他卻不領情，水瓶的本性比較冷淡，心思難以讓人揣測，想要追他非常困難。他對愛情總是若即若離，就算對你有好感，也不願意交往，因為他享受被追的過程，結果如何不重要。另外，他渴望自由，不喜歡別人束縛，就算是自己的另一半也不行。水瓶難追的主要原因是他很憑感覺，不按牌理出牌，不知道他的真心，讓追求者有種高空彈跳的緊張感。

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