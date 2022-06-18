臺中市政府都發局於111年度下半年起推動中城計系列活動，其中第1計為「推動宜居建築」。為使大眾認識宜居建築政策相關成果，即日起至24日於大墩文化中心一樓大廳舉辦「臺中市宜居建築3週年成果展」，並於昨(6/17)召開開幕記者會暨論壇講座，為成果展揭開序幕。

根據環保署數據，臺中市今年第一季PM2.5濃度為17.4微克，不但低於全國平均值18.2微克，創下空污季歷史新低。預估今年底可降至國家標準的15微克以內，比較110年與111年1月至5月的PM2.5數值，臺中市改善率達32％、排名是全國第一。

展覽陳列宜居建築的模型與設計圖說，呈現相關設計理念。(圖／臺中市政府提供)

為減少PM2.5，並鼓勵增植喬木以吸附空氣中的污染粒子，進而減緩都市熱島效應的產生，臺中市政府都發局訂定「臺中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，鼓勵建築垂直綠化，以加大陽台型式的垂直綠化設施、社區共享的複層式露臺等，規範綠化比例並種植大喬木，有效增加固碳量，將公園綠帶進入社區公設及居家陽台，提供公寓大廈社區公共空間使用，增添居住樣態多樣性，藉此拉近社區居民關係，形塑充滿溫暖人情味的「花園中的城市」。

該辦法自108年3月26日起實施至111年6月6日為止，已核准建造執照共計92案，其中已有3案取得使用執照，建築基地總計種植8,344棵喬木數、總固碳量達72,088公噸，其中因宜居設施增植了3,243 棵喬木，固碳量增加13,874公噸，以一座文心森林公園約有1,5006喬木為例，約創造了2座文心森林公園，增加162處小型社區鄰里公園，即「一建案、一公園」，成果豐碩。

開幕記者會除了臺中市政府秘書長黃崇典及都市發展局局長黃文彬外，還有臺中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、臺中市大台中不動產開發商業同業公會王至亮、臺中市建築經營協會理事長張家駿、臺中市建築師公會理事長黃郁文、逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷共襄盛舉，論壇活動並邀請產、官、學界代表一同探討建構臺中市宜居建築與城市美學願景。成果展活動詳情，可至臺中市政府都市發展局網站查詢。

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