為遏止40年來最嚴峻通膨，美國聯準會（Fed）一舉升息3碼，將聯邦資金利率目標區間調高至1.5%-1.75%，美國房貸利率也創下35年來最大單周升幅，影響民眾買房意願。隨著房市降溫，房地產業者遭受重創，Compass和Redfin宣布大規模裁員，合計裁撤920名員工，以因應房市需求轉冷，近5日股價暴跌逾20%。

美國聯邦住宅貸款抵押公司房地美（Freddie Mac）周四（16日）公布，30年期固定利率抵押貸款平均利率上漲超過50個基點，來到5.78%，為2008年金融風暴以來之最，也創下1987年以來最大漲幅。

疫情以來，在美國強勁的購屋需求和房屋供應緊繃下，推升房價持續飆漲，但伴隨通膨與日俱增，Fed啟動激進的升息循環，房貸平均利率攀升使民眾購屋需求轉冷，隨之重創房地產業者。

CNN報導，房屋銷售量已連續數月下降，且預計持續惡化，美國已經有房地產業者宣布大規模裁員。周二（14日）提交給證券交易委員會的文件顯示，房屋經紀公司Compass和Redfin宣布分別將裁撤10%（約450名）及8%（約470名）的員工，兩家公司合計將裁員920人。

報導稱，裁員是火熱的房地產市場開始降溫的一大跡象，兩家公司坦言是需求轉冷及經濟成長趨緩是裁員的主因。此前房市火熱，Redfin執行長凱爾曼（Glenn Kelman）稱前兩年需要拒絕數萬名的客戶，並「瘋狂」招募、培訓逾千名員工，才能滿足房市需求。

不過在利率攀升的背景下，凱爾曼在周二給員工的備忘錄表示，「若非必要，否則公司絕對不會裁員，但時機已經到了」。他坦言，Redfin 5月的需求比預期低17%，公司沒有足夠的業務發派給房仲和員工。

而Compass一名發言人則稱，由於明確的訊號顯示經濟成長放緩，將縮減約10%的員工規模，除此之外，直到2022年底前，將暫停招聘、擴張和併購。

Compass和Redfin股價雙雙重挫，Compass近5日暴跌約25%，Redfin也大跌21%左右。