不少人對吃喜酒該包多少紅包仍是斤斤計較，也讓不少受邀的賓客大傷腦筋。一名女網友就抱怨，自己丈夫的好麻吉非常摳門，帶著全家來吃喜酒卻只包6600元，大罵對方厚臉皮，未料PO文一出反被網友嗆翻。

女網友在臉書「靠北老公2.0」PO文，表示自己一桌3.2萬，大罵丈夫的好朋友們，交情超過15年，紅包金額卻都在2600到6600之間，只有2個人包到8000和1.2萬，其中還有一個4年大學同窗，聯絡超過10年以上的，帶了全家2大2小萊吃喜酒卻只包6600元，臉皮超級厚。

原PO說，自己的閨蜜有攜伴的就包到6000以上，沒來的也都會包3600，心意遠比丈夫好哥們強太多，痛批「口頭上稱兄道弟實際上有機會就佔人便宜，知道我們喜宴辦在五星級酒店是高檔菜色，所以每一個都想來佔便宜」，自己晚上看禮金簿越看越火大，還要求丈夫跟這些朋友絕交。「你當作左耳進右耳出，好心勸你卻被你冷漠處理，不信我的話以後吃虧不要跟我抱怨」。

網友看到貼文後一面倒砲轟這名新娘：「現在是把喜宴當生意嗎」、「你只是想趁結婚篩掉不夠有錢的朋友吧」、「看錢交朋友，沒錢就斷交，好個勢利的女人」、「老公才後悔跟你結婚吧」、「吃虧的是老公，因為娶到你這種貨色」、「一直以為辦喜宴是在分享喜悅，錢回多少是其次，原來辦喜宴也是賺錢的一種方法啊」、「當妳的朋友真倒楣，but妳的老公更倒楣」、「別那麼氣，以後白包的時候補給妳」。