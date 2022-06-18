創作樂團「恐龍的皮」以EP《Millions of Years Apart》入圍本屆金曲獎最佳演唱組合，更宣佈將於7月9日在台中國立自然科學博物館舉辦「尋找恐龍的皮」專場，這次演出相當特別，樂迷們不僅是看一場LIVE演出、更能體驗博物館實境遊戲、領取單曲限量卡帶，門票本週一開賣就立刻秒殺。

他們聽聞好消息直呼：「覺得不可思議，很謝謝人類朋們，歌單上應該是恐龍の歌全部演唱，不留餘力。」金曲獎公布倒數2週，團員形容心情是興奮大於緊張，是否有勝算把握？他們認為入圍就是天大的奇蹟，「當然很喜歡我們自己的作品，入圍的人類朋們也都非常厲害各具特色，能夠在這個盛會裡與人類朋們同樂，就是最棒ㄉ一件事情。」

兩隻恐龍日前為金曲獎紅毯戰袍試裝，卻大傷腦筋無法定案，目前在華麗服裝與原始風格膠著，但確定的是會攜帶一隻小恐龍上陣陪伴，敬請期待。

而他們將與科博館首次合作演出活動，坦言，這回在博物館開唱要小心翼翼，因為有很多珍貴的展品，「所以不能把阿翼（充氣翼龍）丟到大家頭上，也不能蹦蹦跳跳太大力，要比較注意禮儀。」他們目前正在籌備新歌，不忘預告：「新單曲已經籌備完成了，預計7月會發行唷，實體卡帶也在製作當中。」