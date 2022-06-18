根據《震傳媒》日前公布的台北市長選戰民調，國民黨立委蔣萬安以31.4%的支持度領先，台北市副市長黃珊珊則以29%居次，衛福部長陳時中為24.2%。民調專家戴立安分析表示，以目前民調的趨勢來看，黃珊珊當選的機會很高；他則建議蔣萬安，應該趁著民進黨或是黃珊珊還沒正式提名前，先拋出政見，才能引領風向。

戴立安接受香港媒體《中評社》專訪時表示，台北市長選戰，黃珊珊有很大的機會，她的優勢包括政黨色彩不明顯，可獲得中立選民以及淡藍、淡綠支持。加上在疫情執行面，子彈是打在台北市長柯文哲身上，幫忙吸收黃珊珊的負面影響，讓黃珊珊專心處理疫情。如今連綠營票倉，黃珊珊都有一定的支持度。

至於蔣萬安，戴立安分析指出，台北市雖然還是藍大於綠，但並不表示藍的票，會百分之百倒向蔣萬安。他認為蔣萬安陣營目前還不推出政策，只有批評疫情，是策略錯誤，因此建議他應該趁著民進黨或是黃珊珊還沒正式提名前，先拋出政見才能引領風向，等對手出來變成隨之起舞，政策識別度會很低。何況就算藍在台北市有五成五的選票結構，蔣萬安也接收不了這麼多，寄望棄保可說不切實際。

而對陳時中目前的處境，戴立安也分析表示，疫情變化對民進黨當然不好，民進黨希望疫情的影響能慢慢淡化，但是能否被淡化，也讓人不禁打個問號。現在陳時中是綠營最強的，但若陳時中的民調都往下，那麼民進黨整體的民調趨勢恐怕都會往下走。因此，民進黨若提名陳時中參選台北市長，討厭陳時中的效應會不會擴散到其他縣市？這還要持續觀察。

另外，針對黃珊珊民調超前蔣萬安，棄保效應還會發生嗎？戴立安認為，目前三強鼎立，還是可能棄保，有人就不讓綠的選上，或是不想讓陳時中選上，這都有可能。當三者接近，誰能勝出都不曉得時，還是可能會棄保。但是現在明顯是蔣萬安來自藍，陳時中來自綠，黃珊珊來自立場中立或是淡藍、淡綠。