【愛傳媒簡秀枝專欄】原來家鄉，可以這樣被妝點，可以這樣營造出與藝術不期而遇的邂逅。

成為西螺媳婦已經38年了，雲林成為我半個家鄉，每次返鄉探望公婆，總是期待雲林的蛻變與發展，除了蹈作蔬菜水果之外，是不是能有些藝術文化的進駐。

不能說完全沒有，街頭公共藝術增加很多，但總是覺得，好像少了一點神韻與靈魂。

這回國藝會董事長林曼麗出手了，藝術創作貴在原創性，如何截取在地資源，走向大自然，又與藝術時潮作連結，於是「驚奇」就慢慢浮現。

如果「ONE PIECE MUSEUM 」可以呈現在校園或機構，高聳通透、窗明几淨的高鐵車站，為什麼不能擺設藝術，讓南來北往，穿梭其中的旅人過客，與藝術不期而遇，那將會是許多驚喜與幸福。

繼2018年國藝會與高鐵合作的「藝術元年」，讓林明弘的窗花作品，進駐台中高鐵站，成為美談。

疫情蔓延，改變了許多事，與藝術不期而遇是生活態度，社會美學不能等。這回林曼麗董事長再度搭橋與江耀宗董事長談合作，設法讓藝術佇足在高鐵偌大車站大廳與川流的列車上。

對美育推廣念茲在茲的江耀宗董事長，慨然應允，以2015年墊後加入高鐵營運的雲林、彰化與苗栗三座高鐵站大廳，作為場域，讓國藝會帶領藝術家腦力激盪並研究藝術的進駐方式。

6月16日雲林高鐵站率先啟航，彰化在7月下旬，苗栗在9月上旬，依次接棒。

16日下午2點整，江耀宗董事長、林曼麗董事會，各自帶著團隊，現身在雲林高鐵站，一起為「寶島隨身聽」藝術計畫中，大型聲光展演裝置，高調現身，集聲音、影像，科技藝術與在地歷史，綿密結合，果然，LED影像裝置構成的巨型光體，點亮了整個大廳，煞那間高鐵站成為《Pop-up Museum》快閃美術館，讓人嘖嘖稱奇。

高鐵雲林站是由大元姚仁喜建築師設計，車站運用雲林在地基調，引入虎斑及虎尾意象，架構流線、綠地大量喬木成林，並打造「雲」型線條，讓遊客散步其中，別具在地風華，2015年開幕啟用。雲林高鐵站以「雲光林影」為設計意象，以流暢蜿蜒的金屬外廊柱列及層層疊疊下降的屋頂板片，打造出曲線與張力的流線型站體空間。

大跨距的外柱廊設計，不但營造出大廳內開放、無柱的連續性空間，同時成為遮陽百葉並提供室內外旅客人流的緩衝空間。車站以Low-E玻璃帷幕為立面，並由5層下斜屋頂間的採光天窗導入自然光線，以增加視覺穿透性及空間層次感。精準簡潔的造型及車站空間、動線規劃，希望為旅人譜下一段便捷迅速而又饒富詩意的空間記憶。

這樣的詩意空間，展示藝術品，果然美不勝收，神秘巨型光體，化身為巨大的隨身聽放送計畫主題曲《慢慢快活》之外，更上映了長達24分鐘的作品，為全場觀禮來賓，眼睛發亮。

這是江耀宗與林曼麗兩位董事長第二度攜手打造的「台灣高鐵藝術計畫」，延續「與藝術不期而遇」的核心概念，就以雲林高鐵站為首航。

擅長影像與音樂製作的藝術家陳怡潔與柯智豪 擔任主創組成跨域的創作團隊，與洋蔥設計、眾森自然工作室、北澤鋼影像、 玖格設計、昀禾創意、成陽視訊、城鎮舞台等跨界夥伴，共同打造出貫穿全線的年度藝術計畫——「寶島隨身聽」。

在4月19日正式啟動後，首推計畫專屬紀念車票，與改編自布農族的世界級文化資產《獵前祭槍歌》車廂廣播提示音， 當乘客購買紀念票，就像擁有一張藝術之旅的門票，引領觀眾在搭乘過程中與數位平台上，聆賞全新的廣播提示旋律、計畫主題曲《慢慢快活》，以及《寶島隨身聽——線上說唱會》Podcast節目等，從聽覺開始感受移動中的風景。

緊接著，自6月16日起，藝術團隊把高鐵站體化身為親切可及的美術館，將歷時兩年透過古道生態踏查計畫所醞釀出的影像作品《森態光景》，以巨型的光體首度現身於高鐵雲林站，並宣告雲林、彰化、苗栗三站的藝術巡展正式啟航。

動態影像，係呈現出藝術團隊深入古道秘境，所進行點燈採集昆蟲影像的成果，在高速科技駛往未來的旅途上，留下一抹慢速微觀生態的浪漫視線，期待透過結合旅行經驗與現場藝術展演，延伸高鐵觀眾的搭乘經驗，進入穿越古今歷史與生態的五感體驗。

藝術家陳怡潔以微觀視角巨大化她所採集到的昆蟲影像，透過當代影像科技在昆蟲身上華麗的紋理之間，窺探出人類如何與大自然相應而生的形貌。

原來，這種光體採集的靈感，是陳怡潔2018年前往日本霧島藝術之森美術館駐村時，居住於美術館附近營區的小木屋，在深山裡方圓百里只有一盞燈。某天夜裡，她回到小木屋打開燈，昆蟲開始聚集而來，駐足於落地窗的紗窗上，讓她近距離觀察到許多昆蟲的細節，並深受震撼，進而嘗試把這種獨特的光體採集手法，運用在「寶島隨身聽」的創作之中。

然而，在山中進行光體採集，並不如想像中簡單，短短幾分鐘的影像，其實是創作團隊累積近兩年的採集成果。在生態專家的指導下，團隊瞭解昆蟲眼睛與人類不同，必須透過特殊頻率的燈光，才能真正吸引到那些山林間的主人。

午夜時分，當山林裡拉開了光的巨幕，宛如露天電影般，吸引了山林的昆蟲來到了屏幕上，盡情扭腰擺臀，爭妍鬥艷。那一夜，光幕上的大明星，是皇蛾、黃豹天蠶蛾、黑帶鷹翅天蛾、長尾水青蛾，應有盡有，美不勝收。

藝術家不只把山林間美麗光景轉化到巨型光體裝置上，更把不同昆蟲身上美麗炫目的圖騰，轉化成影像，成為當代藝術創作的新容顏，帶給觀眾視覺上的震撼。

陳怡潔與創作團隊求好心切，這一年多以來，往返在雲林等山林古道，採集了多樣的昆蟲動態光影，不同時段會有不同昆蟲出現，而且越晚就越碩大美艷，大型彩蛾飛行速度緩慢，遙從他山遠飛過來，所以大家學會連夜點燈，才能吸引到昆蟲界大姐大。

「皇蛾娘娘駕到」是某半夜3點，一隻比人類手臂大3、4倍的皇蛾，出現在藝術家眼前，甚至親蜜逗留在陳怡潔手臂上，讓製作團隊又驚又喜。另外像長尾水青蛾，半透明的翅膀，巴掌大身形，宛如樹葉，清秀俊雅。

黃豹天蠶蛾、紅目天蠶蛾、黒帶鷹翅天蛾、錄枯斑尺蛾，那些美麗生物的紋理樣態，透過藝術家的轉譯創作出24分鐘作品《樣態光景》，再以超現實的手法，慢速中呈現出大自然的切片，讓大眾能透過作品，微觀世界，沈浸在姿意與多彩的天地裡。

陳怡潔與團隊，經常在昆蟲光影採集過程中，經常會為瑰麗而繁複的自然生態密碼鎖所撼動，透過LED影像裝置構成的巨型光體，藝術家希望能轉譯夜間山林豐富昆蟲百態取樣，讓觀眾走近該座巨大的光體裝置時，宛如把高鐵站大廳，轉瞬變成一座當代美術館。

透過藝術家及生態踏查團隊的跨界創作，採集雲林在地古道—「龍過脈森林步道」的自然光影與原始聲音，演繹「寶島隨身聽」大型展演光體裝置的豐富內容，帶領觀眾彷彿置身古道現場。

而「隨身聽」（Walkman）是當下已近乎消失，卻仍留存在許多人記憶中的產品。此時此刻透過藝術家隨時隨地在移動狀態下，聆聽音樂，然而在隨身聽問世之前，這卻是一種完全無從想像的體驗，這使得隨身聽的出現，不僅成為年輕人追求流行與表現個性的象徵，也為人們的生活開啟了一個嶄新的時代。

以「寶而隨身聽」為名的全新藝術計畫，除了直接指出特屬於台灣的音樂，將是其中的關鍵元素之外，也表達出連結不同世代的記憶與情感的企圖。

台灣的原民音樂的純真特質，曾數度引起國際矚目，已成為世界性的「聲音資產」的一部分。該種兼具在地文化性與國際音樂性的特殊條件，讓創作團隊從中找到靈感，進而在獲得花蓮縣卓溪鄉中正部落的授權下，以深具特色的布農族傳統歌謠《獵前祭槍歌》，轉化為新一代廣播提示音。

果然，傳統與新創的台灣旋律，驚喜相遇，由於《獵前祭槍歌》帶有「祝福出行的人」與「豐收」的意涵，每一次播放，彷彿就傳遞著台灣高鐵公司對所有乘客的深切祝福，溫暖了驛動中的旅人與過客。

該團隊除了把高鐵全線車廂登場的全新廣播提示音外，柯智豪還邀請到以布農語創作的王宏恩、以台語創作的荒山亮，以及以客語創作的羅文裕3位音樂人，共同打造出「寶島隨身聽」的主題曲——《慢慢快活》，王宏恩特別將《獵前祭槍歌》的元素穿插其中，讓主題曲包含了布農族的吟唱方式，再加上羅文裕客家山歌式的回應，以及荒山亮的台語曲調，3種語言交匯其中渾然天成，從高鐵對人們生活所引發的改變出發，在《慢慢快活》裡交織著該群創作者們對於故鄉、家人的濃厚情感，以及對人生的反思與未來理想生活的想像。

以《慢慢快活》單曲為核心的「寶島隨身聽」迷你專輯，數位發行於全球音樂串流平台，無論是在移動上的高鐵上，或其他任何場域，都可藉手機做為音樂載體，細細聆聽。

一如高速鐵路完美體現了現代技術凝縮了空間的距離，藝術家陳怡潔也藉由為該計畫量身打造的一台巨型「隨身聽」，展示出如何透過嶄新的媒體技術，讓在人們記憶中僅提供聆聽體驗的隨身聽，幻化為一座令人驚艷且目眩神迷的聲光裝置。

該座以五面高畫質LED屏幕組構而成的光體裝置，從今天起，巡展於高鐵的雲林、彰化、苗栗3站，除了作為主題曲《慢慢快活》的播放載體外，也同步呈現出陳怡潔分別為那3個城市所製作的光體展演。

在眾森自然工作室的協力下，陳怡潔與創作團隊深入雲林「龍過脈森林步道」、「彰化十八彎古道」，以及「苗栗鳴鳳古道」進行踏查，並在那些先人為生活，走出來的道路上，細細體會該城市過往的文化脈絡。

藉由獨特的「光體採集取樣」手法，陳怡潔與創作團隊，在雲林、彰化、苗栗等3條古道上，採集了極其多樣的昆蟲動態光影，透過巨型的發光隨身聽，直接複印出山林間的豐富生態，讓觀眾走近這座巨大的光體裝置時，宛如即刻從車站大廳躍身至古道現場，進而悠然地沉浸於大自然的夜光之美。

透過LED影像裝置構成的巨型光體，藝術家轉譯了夜間山林豐富昆蟲百態取樣，讓觀眾走近該座巨大的光體裝置時，宛如即刻從車站大廳，悠然地沉浸在大自然的夜光之美。

知名文化前輩生前曾說，到大自然去找靈感，捕捉色彩，果然一針見血，原來家鄉，可以這樣被妝點，可以這樣地與藝術不期而遇。「寶島隨身聽」是高鐵與國藝會在「藝術元年」的美麗步伐，已經逐次邁出，與藝術不期而遇，就從我的家鄉雲林開始！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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