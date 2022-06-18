前年桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑，偷拍曾姓女法官與他人間的LINE對話，懲戒法院職務法庭認定蔡違失情節重大，損害法官之身分與職位尊嚴，動搖人民對於司法功能實現之信賴，判決撤職並停止任用2年，蔡提上訴遭駁回確定，蔡失去法官工作，也不能轉任律師。

這起案件導因，蔡政佑曾經介紹1名男子給曾女認識，2020年年5月25日中午，曾女因有事暫離辦公室，請蔡男代為處理公務，但蔡卻藉機使用曾女的公務電腦，觀看她與該男子的私密對話，還用手機拍攝雙方LINE的對話內容。

蔡當時以為曾姓女法官，與該男各自有家室，懷疑曾女有婚外情，以他所拍攝的照片，向桃園地院院長報告。院長調查後，發現曾女已是單身，並非婚外情，但曾女驚覺自己的私密對話被偷拍，就在個人辦公桌附近架設微形攝影機暗中蒐證。

2020年6月17日下午，蔡男趁無人在辦公室之際，再度使用曾女的公務電腦，發現她在LINE上向他人表示擔憂遭受調查等，蔡男見狀又用手機拍攝相關對話，被曾女逮獲提出告訴，檢察官起訴後，法院將蔡判刑5月，可易科罰金15萬元定讞。

懲戒部分，職務法庭認為，蔡男5月25日不僅拍攝顯示在螢幕上之單一視窗頁面，甚且點入女法官的LINE帳號，檢閱女法官稍早的對話內容，並查得親密照片檔案，將之翻拍存檔，已違法侵入女法官之私領域，窺視女法官之私人活動，嚴重影響女法官人格之自由發展。

職務法庭認為，經桃園地院院長告知後，蔡為證實其個人對女法官之懷疑，6月17日再次點入女法官未關閉之LINE對話視窗，蔡侵害他人隱私權與人格權，且與職司審判者所應具備之高尚人格相違背，對於司法所應具備之正直、磊落形象，戕害甚鉅。

職務法庭第一審認為，蔡在言詞辯論期日，猶稱本件違失僅屬私事、是女法官堅持提告欲使其受懲戒以為報復云云，未見自省，他已無法使社會大眾信任其仍具備依法審判，判決撤職並停止任用2年，蔡提上訴遭第二審駁回確定。