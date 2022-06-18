天使隊三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）的球季結束了，球團宣布他的右手腕將於下星期開刀，今年確定無法回到球場（他是右投右打）。阮棟本季受到手腕痠痛的困擾，已經在傷兵名單休過兩周，原本總教練計畫讓他轉成代打來減輕負擔，最終還是走到手術這一步。

阮棟近兩年傷病不斷，他上季7月因臀傷無法上場，8月開刀而提前報銷，總共只出賽58場。除了臀傷，阮棟的膝蓋、大腿後肌、腹股溝都有受傷過。本季的狀況似乎更糟，他只出賽45場，兩季合計103場，並且受到傷勢影響，他的打擊表現不穩定。

2019年華盛頓國民勇奪世界大賽冠軍，阮棟打出生涯代表作，34轟、126打點（國聯打點王），打擊率0.319、上壘率0.412、長打率0.598同時創下生涯新高，首度入選明星賽，MVP票選第3。阮棟在合約年繳出這種表現，經紀人又是有名的波拉斯（Scott Boras），終於幫他在天使撈到一紙7年2.45億美元肥約（新台幣72.8億）。

阮棟剛來天使就碰上2020年疫情縮水球季，出賽52場表現依舊勇猛，不幸的是他2021年就開始受傷下滑。天使過去在自由市場砸錢簽下的球星，包過普侯斯（Albert Pujols）、漢米爾頓（ Josh Hamilton）的結局都不太好，普侯斯去年被提前釋出，漢米爾頓短短兩季就被賣掉。阮棟的合約持續到2026年球季結束。